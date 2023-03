Correa lascia l’Inter: spunta una nuova destinazione in Serie A

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate di calciomercato: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

Joaquin Correa, da quando è arrivato all’Inter, non è riuscito ad incidere come ci si aspettava con la maglia nerazzurra. L’attaccante argentino, preso dalla Beneamata dalla Lazio nell’estate di calciomercato del 2021, aveva fatto il suo esordio in maniera scintillante in casa del Verona la scorsa stagione di Igor Tudor.

L’ex biancoceleste infatti aveva realizzato una doppietta da urlo che era valsa i tre punti e che aveva aperto agli scenari più ottimistici per la sua avventura all’Inter. Successivamente, qualche giornata più tardi, ci sono state anche le due reti, pesantissime, a San Siro contro l’Udinese. Poi, però, sono iniziati ad arrivare gli infortuni che, soprattutto in questa stagione, hanno limitato molto l’attaccante argentino che è sempre più punzecchiato dal pubblico di San Siro e, nella prossima estate di calciomercato, potrebbe lasciare Milano, ma per restare in Serie A, in particolare in una società che avrebbe bisogno di una seconda punta di qualità che vuole rilanciarsi: stiamo parlando della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Inter, Correa pronto a lasciare: la Fiorentina ci prova

La società viola, a caccia di giocatori che possano garantire il salto di qualità, visto anche il momento molto positivo in Serie A e il cammino di assoluto rispetto in Conference League, potrebbe tentare di regalarsi nella prossima estate il profilo di Joaquin Correa. La formula che la Fiorentina vorrebbe adottare sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, magari fissato sui 20-25 milioni di euro.

Una proposta che non sembra, almeno per il momento, scaldare troppo la dirigenza dell’Inter che vorrebbe monetizzare dalla partenza di Correa verso altri lidi.