Doppietta europea e Chelsea stregato, via dalla Juve per Mendy

Il portiere senegalese potrebbe essere incluso nella trattativa che condurrà i ‘Blues’ a tentare il colpo dello ‘Young Lion’ della Juventus autore di una doppietta contro la Germania

Che fine ha fatto Edouard Mendy? Una domanda alla quale non molti saprebbero dare risposta certa, a meno di un importante dettaglio che lascerebbe spazio alla riflessione più logica che ci sia. Il portiere senegalese non rientra più nei piani di Graham Potter, ormai focalizzato pienamente sul concorrente spagnolo Kepa. Per scelta tecnica, dunque, si trova a dover fare i conti con una realtà che fino a qualche anno fa sarebbe gli sarebbe stata lontana anche solo al pensiero.

Per questo motivo le intenzioni del Chelsea sono piuttosto chiare anche per il prossimo futuro. Sarà il mercato a parlare, con alcuni club interessati al suo cartellino e la volontà di strappare le migliori condizioni possibili per una cessione remunerativa. Al momento non si potrebbe scendere al di sotto dei 15 milioni di euro, una cifra abbordabile per buona parte delle grandi realtà europee. In questo però la direzione sportiva di Todd Boelhy vorrebbe temporeggiare: Mendy potrebbe infatti tornare utile in qualità di contropartita tecnica per raggiungere le prestazioni sportive di un giovanissimo calciatore bianconero in rapida ascesa.

Calciomercato, il Chelsea tedia Iling-Junior: Juve in affanno

Si tratta di Samuel Iling-Junior, esterno d’attacco prorompente, fresco di una incredibile doppietta tra le file degli ‘Young Lions’ – la rappresentativa Nazionale Under-20 dell’Inghilterra – contro la Germania.

Il calciatore avrebbe mandato un segnale chiaro non soltanto al club con cui è cresciuto calcisticamente ma anche a tutte le glorie della Premier League. L’idea è che si possa giocare sul fatto che la Juventus possa perdere molto presto Wojciech Szczęsny, lasciando quindi lo slot portiere a disposizione di Mendy. Difficilmente uno come Massimiliano Allegri avrà voglia di privarsi del proprio baby talento, ma delle volte è necessario fare di necessità virtù.