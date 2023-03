Hojlund da impazzire: lo sprint bianconero è vincente

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda.

La stagione è entrata nella sua fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo l’Atalanta che, oltre a rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, sarà chiamata a rispondere alle offerte che si apprestano ad arrivare per i gioielli della rosa. Il calciatore più richiesto è ovviamente Rasmus Højlund che, nella serata di ieri, ha incantato con la sua Danimarca mettendo a segno una tripletta contro la Finlandia. Anche con la maglia dell’Atalanta il classe 2003 sta disputando una stagione strepitosa, che lo vede a quota otto reti realizzate in 25 partite giocate tra campionato e Coppa Italia. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, tanto che un club di Premier League sembra pronto ad affondare per strapparlo al club nerazzurro.

Tutti pazzi per Højlund: il Newcastle fa sul serio

Come detto, Rasmus Højlund si sta rendendo protagonista di una stagione strepitosa, tanto che molti club sono già in movimento per cercare di strapparlo all’Atalanta.

La squadra che sembra pronta a fare sul serio è il Newcastle, che si sta giocando la qualificazione alla prossima Champions League. I Magpies intendono rinforzare il proprio reparto avanzato in estate, ed il tecnico Eddie Howe avrebbe individuato nel gioiello nerazzurro il profilo ideale. Il ragazzo potrebbe essere attratto dall’idea di approdare in Premier League e, qualora l’offerta arrivasse ufficialmente, potrebbe chiedere alla Dea di prenderla in considerazione. Sul bomber danese, però, c’è l’interesse delle big di Serie A tra cui la Juventus, che lo avrebbe individuato in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Competere con la forza economica delle squadre inglesi, però, è un’impresa quasi impossibile per le squadre nostrane, che potrebbero veder svanire un grande obiettivo per la prossima stagione. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Højlund – valutato sui 45-50 milioni -che potrebbe proseguire la propria carriera in Inghilterra. Il Newcastle è pronto a fare sul serio.