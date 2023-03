Il Milan avrà il suo stadio, Fontana elogia Cardinale

A tenere banco non ci sono solo questioni di calcio giocato e di calciomercato. Lo stadio di Inter e Milan è uno degli argomenti più caldi degli ultimi mesi

Gerry Cardinale, patron del Milan, ha avuto una serie di colloqui con il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il tema centrale è stato ovviamente lo stadio dei rossoneri e il progetto presentato dal fondatore di RedBird per dare una nuova casa ai tifosi dei diavoli.

Nei mesi scorsi ci sono state numerose discussioni con il Comune di Milano per ciò che concerneva l’impianto di San Siro, ma Cardinale è un tipo cui piace andare al sodo e concretizzare. La sua ultima idea ha entusiasmato Attilio Fontana.

Fontana: “Cardinale ha avuta una bella idea”

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si è detto compiaciuto dell’incontro con Gerry Cardinale, proprietario del Milan.

Dopo aver ascoltato le proposte dello statunitense (di chiare origini italiane), Fontana ha rilasciato dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi rossoneri su TvPlay: Non per merito mio, ma dopo aver parlato con Cardinale io credo che la sua determinazione sia tale per cui credo e sono convinto che lui nello spazio di due o tre anni la prima pietra la vorrà mettere, non è detto che sia a La Maura, anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte”. La Maura sembra quindi l’area ideale dove poter costruire lo stadio, al posto dell’ex ippodromo a poca distanza dallo stadio di San Siro: “Da quello che mi ha detto Cardinale, se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto richieste di incontro e appena dovessero farsi sentire ascolterò le loro proposte”.

Fontana, noto tifoso del Milan, ha poi scherzato sull’eventuale via libera per iniziare i lavori: “Ieri ho detto a Cardinale: “Bell’idea a condizione che si batta il Napoli in Champions, altrimenti sarò contro”