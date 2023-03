Soldi e scambio in Premier, il Milan deve dirgli addio

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata ufficialmente nella sua fase più calda.

La stagione è entrata in una fase cruciale ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la propria rosa in estate. Oltre al discorso legato al rinnovo di Rafael Leao che sembra non sbloccarsi, la dirigenza rossonera è alle prese con il riscatto legato a Brahim Diaz, che potrebbe tornare al Real Madrid in estate. I rossoneri, però, vorrebbero provare a tenerlo, offrendo al club spagnolo una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. I merengues non sembrano molto convinti di questa soluzione, anche perché starebbero pensando di inserire il calciatore in una trattativa con l’Arsenal.

Brahim Diaz, riscatto difficile: il Real pensa ad uno scambio con l’Arsenal

Come detto, il Milan sta provando a tenere Brahim Diaz, ma il Real Madrid sembra avere piani completamente diversi. I blancos, infatti, starebbero pensando di intavolare una trattativa con l’Arsenal.

Il calciatore individuato dalla dirigenza spagnola per rinforzare la propria difesa è Gabriel, classe 1997 dei Gunners. Proprio per cercare di arrivare al calciatore, Florentino Perez starebbe pensando di inserire nella trattativa l’attuale trequartista rossonero, calciatore che piace da sempre ad Arteta. Visto l’apprezzamento che il tecnico degli inglesi ha del ragazzo, il Real crede di poter riuscire a chiudere la trattativa. Il preferito dai merengues resta comunque Gvardiol, ma le richieste esose del Lipsia potrebbero complicare definitivamente la trattativa. Il calciomercato estivo sembra già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan che, nonostante i tentativi fatti, si appresta a salutare definitivamente Brahim Diaz, che potrebbe proseguire la propria carriera in Premier League.