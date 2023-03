Tuchel non attende oltre: 60 milioni all’Inter

Il nuovo tecnico del Bayern Monaco potrebbe rivalutare il proprio interesse per il centrale dell’Inter anche nell’ipotetico impianto tattico di una difesa a tre

L’uscita di Julian Nagelsmann dal Bayern Monaco ha ufficialmente aperto la gestione di Thomas Tuchel con il solo obiettivo di riportare i bavaresi al primo posto nella classifica di Bundesliga e ambire alla vittoria della Champions League, sulla scia di quanto fatto dall’allenatore tedesco sulla panchina del Chelsea qualche anno fa.

In vista della prossima stagione però la direzione sportiva del Bayern guidata dall’attento Hasan Salihamidzic potrebbe concentrare le proprie attenzioni sul rifacimento strutturale del reparto difensivo, partendo da qualche piccola certezza come Matthjis de Ligt e Dayot Upamecano. Al fine di comporre l’ipotetico impianto della difesa a tre, Tuchel potrebbe dunque richiedere l’innesto di un elemento del calibro di Alessandro Bastoni di proprietà dell’Inter.

Calciomercato, Tuchel su Bastoni: l’Inter valuta

Il calciatore azzurro piace a Tuchel sin dai tempi dell’esperienza londinese, ma i blocchi di mercato del club nerazzurro hanno sempre ostacolato il suo trasferimento. Questa potrebbe essere la volta buona: l’Inter ha bisogno di quei 60 milioni di euro per rimpolpare le casse societarie in difficoltà.

Certo si tratterebbe dell’ennesimo colpo al cuore non soltanto per la tifoserie nerazzurra ma anche per il tecnico Simone Inzaghi, a quel punto costretto a lanciare l’allarme difensivo per le tante uscite in estate. Milan Skriniar lascerà con certezza per far fede alle promesse del PSG, mentre Stefan de Vrij e Francesco Acerbi sono ancora due mine vaganti. Bastoni era e dovrebbe restare l’unica certezza sulla quale Giuseppe Marotta vorrebbe fare affidamento anche in futuro.