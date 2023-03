È corsa a due per l’ex Juve: Inter e Milan ci provano

Le due cugine milanesi se la giocano anche sul mercato. Nel mirino un calciatore che ha già militato in Italia tra le file bianconere, svelati i possibili scenari

Viste le premesse iniziali, considerato anche il fatto che sia l’una che l’altra avevano conquistato la prima e la seconda posizione nella scorsa annata, sia Inter che Milan stanno quest’anno disputando una stagione al ribasso delle proprie potenzialità.

No, non è soltanto il discorso legato al fatto che entrambe figurino momentaneamente al terzo e al quarto posto della griglia generale di Serie A, quanto l’aspetto riguardante altri due importanti fattori. Uno è sicuramente quello della difesa, dove i rossoneri hanno già subito qualcosa come 36 reti contro le 31 dei nerazzurri. Per il resto, invece, ciò che ha fatto più clamore di tutti sono, proprio, le sconfitte incassate in campionato dalla squadra di Simone Inzaghi che ne vanta, si fa per dire chiaramente, già 9. Discorso alquanto simile anche per il Milan (fermo già a 7).

Insomma, dati tutt’altro che confortanti e che fanno ben comprendere a tutti che cosa si stia rivelando, perlomeno nel massimo torneo italiano, l’annata delle due storiche cugine milanesi. (in Champions questo problema pare non esserci affatto, visti i piazzamenti di entrambe). Ad ogni modo, però, in vista della prossima annata, sia l’una che l’altra sono chiamate a dover tornare immediatamente sulla retta via. Come la si può avere una prima svolta? Sicuramente attraverso il mercato: fattore su cui sia l’Inter che i rossoneri proveranno a puntare moltissimo, a cominciare da un calciatore che ha già militato nel massimo campionato italiano con indosso la maglia della Juve e su cui ambedue le società potrebbero aver già volto il proprio sguardo.

Calciomercato, Inter e Milan si sfidano per Emre Can: possibile approdo a Milano ma occorrono poco meno di 10 milioni

Complice il contratto che lo vede legato, perlomeno in teoria, al fianco del Borussia Dortmund sino a giugno 2024, Emre Can potrebbe lasciare la Germania a fine anno.

A dirsi particolarmente intrigate dal tutto, potrebbero essere sia Inter che Milan. Ad essere sinceri, infatti, il classe ’94, oltre ad essere un vero e proprio centrocampista polivalente, ha anche una valutazione di mercato più che appetibile per molti club europei. Momentaneamente, il costo del suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni di euro ma, complice la sua scadenza fissata tra poco più di un anno, qualsiasi altra pretendente potrebbe tentare di aggiudicarselo anche a fronte di un’offerta sui 6-7 milioni di euro. Il calciatore ha già militato in Italia al fianco della Juve e conosce, perciò, benissimo l’ad nerazzurro Beppe Marotta. Per il resto, come vi accennavamo fino ad un attimo fa, Emre Can è in grado di agire sia da centrocampista che, all’occorrenza, anche da centrale di difesa – ruolo che sta ricoprendo ultimamente – e potrebbe quindi rivelarsi utile sia per l’una che per l’altra società milanese.