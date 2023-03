Il Milan tenta il colpo dal Liverpool: tra lui e Klopp sarà addio

Il contratto assieme ai ‘Reds’ scade nel 2024, a fine stagione può essere seriamente addio. Occhio al Milan, a caccia di ulteriori profili d’esperienza

Negli ultimi tempi si è parlato moltissimo a proposito dell’eventuale ed ipotetico addio di Jurgen Klopp a fine stagione: cosa che, salvo clamorosi ed inaspettati ribaltoni, non dovrebbe più accadere. E’ proprio per questo motivo, quindi, che i ‘Reds’ si apprestano a mettere in atto una vera e propria rivoluzione sul mercato.

Attenzione, qui non stiamo facendo riferimento solo ed esclusivamente agli affari in entrata, bensì, anche a quelli in uscita. Fatta eccezione per i nomi di: Firmino, Keita e Oxlade-Chamberlain, tutti e tre in scadenza, c’è n’è un altro che, pur non avendo sottoscritto un contratto con data valida sino a giugno 2023, potrebbe ugualmente dire addio a Jurgen Klopp nella prossima finestra di mercato. Considerando il fatto che il calciatore veste la maglia del Liverpool dall’ormai lontano 2016, il suo è un addio che, in qualche maniera, potrebbe far dispiacere gran parte degli addetti ai lavori dei ‘Reds’. Niente paura, però, in quanto a poter gettarsi immediatamente su di lui è il Milan, anch’essa a caccia di nuovi ed ulteriori cambiamenti.

Calciomercato Milan, occhi puntati su Matip: si tenta il colpo da 10 milioni dal Liverpool

Joel Matip è uno di quei calciatori diventati, negli ultimi anni, sempre più importante per gli schemi del Liverpool. Complice l’arrivo di Konate, però, il centrale franco-camerunense è, poi, arrivato a totalizzare meno minuti del previsto assieme ai ‘Reds’.

E’ stato dal momento in cui il francese ha messo piede in quel di Liverpool che l’ex Shalke 04 è venuto meno dall’undici titolare di Jurgen Klopp. Sole 18 presenze in stagione per lui ed un totale di minuti giocati che ammonta a 1333. Complice il suo contratto in scadenza nel 2024, poi, è anche vero che il classe ’91 potrebbe arrivare a dare il proprio addio ai ‘Reds’ a fine stagione. A poter avviare una vera e propria trattativa nei suoi confronti, potrebbe essere proprio il Milan. I rossoneri sono, infatti, alla ricerca di nuovi profili d’esperienza.

Non a caso, Matip è uno di quei nomi che potrebbe far realmente comodo alla squadra di Stefano Pioli, rea di aver appena cambiato modulo. Per dipiù, c’è anche lo stesso Kajer – ora come ora sceso sempre più al ribasso nelle gerarchie del tecnico parmigiano – che, in virtù del suo contratto in scadenza tra poco più di un anno – potrebbe dire addio in estate. Per il resto, Matip ha un valore che si aggira attualmente attorno ai 10 milioni di euro, prezzo più che accessibile per le casse rossonere.