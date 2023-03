Lo offrono anche alla Juventus: è la ‘carta’ vincente per Rabiot

Un top club vorrebbe acquistare Adrien Rabiot in estate e starebbe pensando di offrire una sua pedina pure alla Juventus nel prossimo futuro

Adrien Rabiot, in questa stagione, è sicuramente uno degli elementi migliori della Juventus targata Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese è molto stimato dal tecnico livornese, che ovviamente preferirebbe trattenerlo in quel di Torino. Ma per quanto riguarda il futuro di Rabiot c’è un grosso punto di domanda.

Il contratto del classe ’95, come noto, è in scadenza giugno 2023. In una recente intervista, il calciatore non ha escluso la possibilità di restare alla Continassa, però il rinnovo dell’accordo scritto ad oggi appare incerto. A maggior ragione considerando che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe non riuscire a prendere parte alla prossima edizione della Champions. Oltre all’interesse di alcuni club in Premier League – campionato dove Rabiot gradirebbe molto giocare, come da lui stesso ammesso -, bisogna fare attenzione pure alla pista Paris Saint Germain. Il club parigino, infatti, non disdegnerebbe affatto il ritorno del centrocampista transalpino. È necessario, però, liberare spazio nel monte ingaggi, dato che le richieste del francese sono abbastanza elevate. Motivo per cui il PSG starebbe valutando di offrire il cartellino di Renato Sanches sia alla Juventus che alla Roma di José Mourinho. Il portoghese non si è integrato benissimo dal suo approdo in quel di Parigi e non è centrale nel progetto tecnico del club. Si tratta, dunque, di una pedina sacrificabile, al fine di agevolare altre operazioni in entrata.

Calciomercato, il PSG offre Renato Sanches a Juventus e Roma per arrivare a Rabiot

Per giunta l’acquisto di Renato Sanches è stato sponsorizzato soprattutto dagli ex Lille Galtier e Campos, i quali potrebbero abbandonare la nave dopo il nuovo fallimento nella massima competizione europea. Da ricordare, inoltre, che il mediano lusitano piaceva parecchio al Milan, ma la scorsa estate i parigini erano riusciti ad avere la meglio sui rossoneri.

Chissà che il suo trasferimento in Serie A non possa essere stato soltanto rimandando di un anno. Resta un’opzione estremamente allettante e una tra Juventus e Roma (o anche entrambe magari) potrebbe convincersi ad approfondire i dialoghi col PSG. L’intrigo con Rabiot è servito, staremo a vedere.