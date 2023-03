Milan-Fiorentina, clamoroso intreccio di mercato in A

La mossa di Maldini rischia di scaturire un vero e proprio effetto domino sul mercato. L’intrigo è sorprendente, più di due calciatori coinvolti nell’affare

Dopo essersi affrontate circa due settimane fa in campionato, col punteggio finale di 2-1 in favore della Fiorentina, il Milan di Stefano Pioli potrebbe, ora, provare a prendersi una ghiotta rivincita sui toscani, questa volta in chiave mercato.

E’ stato nello scorso gennaio, infatti, che i rossoneri hanno patito più che mai la lunghissima assenza di Mike Maignan, rimasto ai box per oltre cinque mesi di tempo. A testimoniarlo, sono stati i 14 gol subiti in sole quattro gare di A, periodo che si riconduce a quello dello scorso gennaio dove il Milan aveva perso tutte le proprie garanzie difensive. Attenzione, però, non è che tutte le attenuanti debbano ricadere su chi ha preso momentaneamente il posto del francese, ossia Ciprian Tatarusanu.

Intendiamo solamente dire che è ovvio che i rossoneri stessi si siano resi conto della necessità di dover attuare qualche altro cambiamento tra i pali in vista della prossima stagione: motivo per cui l’estremo difensore rumeno potrebbe dire addio in estate. Al suo posto, come eventuale erede del classe ’86, l’intera dirigenza del ‘Diavolo’ potrebbe anche finire per prendere in considerazione l’idea Sirigu come rincalzo di ‘Magic Mike’: rischiando di far scaturire così un importante effetto domino sul mercato.

Calciomercato Milan, spunta l’idea Sirigu: occhio all’intreccio con la Fiorentina che può pensare a Falcone

Fresco di approdo alla Fiorentina nello scorso gennaio, dove al suo posto ci è finito Gollini al Napoli, Salvatore Sirigu potrebbe, anche, fare le valigie in vista della prossima stagione e trasferirsi, di conseguenza, in una vera e propria big.

L’idea che potrebbe prendere piede dalle parti della Milano rossonera, infatti, non è altro che quella di poter vedere l’estremo difensore Campione d’Europa approdare alla corte di Pioli al posto di Tatarusanu. Un’operazione di mercato che, nel caso in cui dovesse seriamente concretizzarsi, spingerebbe la Fiorentina a quel punto a dover andare alla ricerca di un nuovo portiere. In tal senso, occhio al nome di Wladimiro Falcone, attuale estremo difensore del Lecce che si sta ben mettendo in luce in questo campionato al fianco dei salentini e che, peraltro, è fresco di convocazione in Nazionale.

E’ vero, attualmente il classe ’95 resta di proprietà della Sampdoria, club che lo ha girato in prestito alla società presieduta da Saverio Sticchi Damiani nella scorsa estate. I pugliesi, però, nell’accordo dispongono dell’opzione del diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro: cifra per cui i giallorossi si tirerebbero, difficilmente, indietro. Falcone rappresenta un ottimo profilo sia per la Nazionale che per molti altri club italiani e, in caso di suo approdo alla ‘Viola’, finirebbe perciò per indossare le vesti del portiere titolare con Terraciano che, a quel punto, tornerebbe a fare nuovamente il secondo. Nel prossimo turno di campionato, peraltro, è in programma Fiorentina-Lecce alle ore 15 di domenica 19 marzo.