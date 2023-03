Notizia terribile in Serie A: “Rottura del tendine d’Achille”

Brutte notizie per un club della massima serie, che sarà costretto a fare a meno di un giocatore importante per diversi mesi.

Arrivano pessime notizie per un club della Serie A, che sarà costretto a fare a meno di un calciatore importante per i prossimi mesi per via di un brutto infortunio.

Stiamo parlando della Fiorentina, che dovrà fare a meno di Salvatore Sirigu per via di un grave infortunio. Per il portiere classe 1987, infatti, il responso è terribile. Rottura del tendine d’Achille, che significa restare lontano dai campi per diverso tempo. A comunicarlo è la stessa società viola tramite il proprio sito ufficiale.

Rottura del tendine d’Achille per Sirigu: comunicato UFFICIALE

Come detto, il responso dell’infortunio è terribile per Salvatore Sirigu. Il portiere ex Napoli, infatti, dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico per la rottura del tendine d’Achille.

La Fiorentina lo ha reso noto con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, affermando che “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un’azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo”.

Molti i messaggi di conforto per il ragazzo, con il Napoli che tramite il proprio profilo twitter lo incoraggia con un “forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”.