Nuove indagini sul caso Juve: l’annuncio UFFICIALE

La recente storia bianconera verrà macchiata di un nuovo importante passo sull’inchiesta, ecco il fascicolo inedito aperto dalla Giustizia Sportiva

I quindici punti di penalizzazione subiti in prima battuta dalla Juventus nel computo totale della classifica di Serie A è stato solo il primo passo essenziale che ha segnato l’avvio del declino societario bianconero.

Ora attraverso una nota ufficiale, il club ha reso nota l’apertura di un nuovo fascicolo da parte della Procura Federale in relazione ad eventi non analizzati nelle sedute precedenti. “Con la notifica del ricorso per revocazione e la lettura degli atti depositati dalla Procura FIGC contestualmente ad esso, la Società e i suoi difensori hanno appreso dell’avvenuta iscrizione, in data 30 novembre 2022, di un ulteriore procedimento sportivo, aperto a seguito dell’acquisizione degli atti dell’indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, presumibilmente su fatti e circostanze non già oggetto del precedente procedimento sportivo. Le indagini sono in corso e la Società non ha, ad oggi, ricevuto alcuna notifica”, si legge nel comunicato.

Juventus, mesi caldi e futuro incerto

Nell’attesa di conoscere il contenuto effettivo di tale fascicolo, di cui neppure la Juventus è ancora a conoscenza, il club dovrà affrontare un mese caldo di impegni extra-sportivi.

Anzitutto ci sarà l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma. Quindi bisognerà attendere la decisione del Consiglio di Stato sulla ‘carta COVISOC‘. A seguire, il 19 aprile, il Consiglio di Garanzia del CONI discuterà anche del ricorso presentato dalla società bianconera sulla riduzione o revoca dei punti di penalizzazione inflitti per il caso plusvalenze. Quel che si aggiungerà, invece, è tutto da scoprire.