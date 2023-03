Post Vlahovic a metà prezzo: la Juve si scatena

La Juventus si prepara ad una sessione estiva di calciomercato davvero scoppiettante: passi avanti per l’erede di Vlahovic

La sosta per le nazionali non arriva nel momento migliore, visto che la Juventus ha dimostrato di vivere settimane decisamente positive dal punto di vista dei risultati.

La rimonta in campionato (con la speranza, da Torino, dell’annullamento della penalizzazione) può far ben sperare Massimiliano Allegri che adesso pensa in grande. Perchè questa Juve, coi dovuti accorgimenti dalla prossima sessione di calciomercato, potrebbe davvero stupire. Ed una delle priorità ormai chiare riguarderà l’attacco. Perchè la permanenza di Dusan Vlahovic in quel di Torino rimane complicata. Il serbo, arrivato per oltre 80 milioni di euro, proprio per quella cifra sarà ceduto al miglior offerente. È chiaro come sotto la guida di Massimiliano Allegri l’ex viola continua a fare enorme fatica ad esprimersi ai suoi livelli ed è per questo che da Torino sono convinti sulla cessione. Rientrare dell’enorme spesa per poi reinvestire proprio in vista di un profilo di spessore per l’attacco, da consegnare ad Allegri a partire da giugno. Ed uno dei nomi che a Torino seguono con enorme interesse è quello di Benjamin Sesko, attaccante che con la maglia del Salisburgo sta conquistando tutti.

40 milioni sul piatto: ecco l’erede di Vlahovic

Sono diversi i club interessati al classe 2003, nazionale sloveno, che il Lipsia ha già acquistato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Ed è proprio verso la società tedesca che le società dovranno rivolgersi, Juventus compresa, per provare a regalarsi il gigante di 195 cm. Il Lipsia potrebbe chiedere 50 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che pochi in Europa potrebbero permettersi. Attenzione, però, perchè la Juve arriverebbe fino a 40: esattamente la metà di quanto, verosimilmente, la società piemontese incasserà dall’addio di Vlahovic. 12 gol e 3 assist vincenti in 132 partite il bottino del 19enne bomber che potrebbe rappresentare un grandissimo colpo anche in prospettiva, vista la sua giovane età. Oltre alla Juventus c’è anche il Chelsea che, da tempo, è a caccia di un grande attaccante per il prossimo anno.