Ancelotti alla guida del Brasile: la verità del presidente

Carlo Ancelotti è l’indiziato numero uno a diventare il Ct del Brasile: il presidente della Federazione sudamericana ha svelato tutta la verità

Il profilo dell’attuale allenatore del Real Madrid è sempre stato accostato alla Nazionale brasiliana: nelle ultime ore è tornato a parlare anche il presidente della Federazione, Ednaldo Rodrigues, che ha rivelato tutti gli indizi ai microfoni di Reuters.

Al momento si sta sedendo in panchina il Ct dell’Under 20 del Brasile, Ramon Menezes Hubner, ma nelle prossime ore potrebbe arrivare il sostituto di Tite che ha lasciato dopo la cocente eliminazione al Mondiale in Qatar. Il presidente della Federcalcio brasiliana ha rivelato: “Ancelotti è unanimemente rispettato tra i giocatori. Non solo Ronaldo Nazario o Vinicius Jr, ma questo succede per tutti quelli che hanno giocato per lui”. Poi ha aggiunto: “Lo ammiro molto per la sua onestà e per il modo in cui lavora. Non ha bisogno di presentazioni: è un grande allenatore che ha collezionato numerosi successi in carriera”.

Brasile, Ancelotti verso una soluzione: c’è l’accordo?

Carlo Ancelotti potrebbe diventare a breve il nuovo selezionatore della Nazionale brasiliana: anche il portiere Ederson ha fatto intendere che ci sia già qualcosa di concreto dopo aver parlato con i suoi connazionali del Real Madrid. Al momento l’allenatore italiano ha un contratto con i blancos fino al 2024, ma difficilmente il presidente Florentino Perez lo lascerebbe partire ora. Sarebbe più facile un accordo in estate per programmare tranquillamente la prossima stagione.

Il presidente della Federazione brasiliana ha aggiunto dettagli importanti: “Ancelotti,non è solo il favorito dei giocatori, ma è il numero uno anche per i tifosi. Ovunque vada in Brasile è il primo nome che i tifosi mi chiedono: parlano di lui in modo molto affettuoso. Questo è il vero riconoscimento del lavoro esemplare che ha svolto nella sua carriera”.