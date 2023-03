Correa in Premier, c’è lo scambio: ritorno possibile

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia ufficialmente entrata nella sua fase più calda.

Tra queste troviamo l’Inter, intenzionata a rinforzare e sfoltire la propria rosa in estate. Con il futuro di Lukaku e Dzeko che sembra essere sempre più lontano da Milano, un altro calciatore che potrebbe salutare i colori nerazzurri è Joaquín Correa, che in questi due anni non ha convinto pienamente società e allenatore. Il Tucu ha realizzato solamente tre reti in questa stagione, disputando 26 partite per un totale di 817 minuti, circa trentuno minuti a partita. Proprio per questo, la dirigenza sembra pronta a cederlo nella sessione estiva. A tal proposito, una squadra di Premier League sembra mostrare molto interesse, tanto da proporre una contropartita tecnica al club milanese.

L’Aston Villa punta Correa: possibile inserimento di Digne nella trattativa

Come detto, viste le stagioni decisamente sottotono, Joaquín Correa potrebbe salutare l’Inter alla riapertura del calciomercato estivo per approdare in Premier League.

Il club interessato ad assicurarsi le prestazioni del Tucu è l’Aston Villa, che attualmente occupa l’undicesima posizione in Premier League. Il tecnico Unai Emery stravede per l’argentino, tanto da sacrificare un calciatore importante della rosa. Stiamo parlando di Lucas Digne, che la dirigenza starebbe pensando di offrire ai nerazzurri per cercare di portare a termine uno scambio alla pari. Il francese potrebbe essere un profilo gradito da Simone Inzaghi, che in questo modo andrebbe a rinforzare la corsia mancina. In caso di approdo in nerazzurro per Digne si tratterebbe di un ritorno in Italia, vista l’esperienza con la Roma nella stagione 2015/2016. Il calciomercato estivo sembra pronto ad entrare nel vivo, con Correa pronto a salutare l’Inter dopo soli due anni dal suo arrivo.