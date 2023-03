“Ha fatto più gol di Immobile in due Europei”: il popolo social promuove Retegui

Il secondo gol in due gare con la maglia Azzurra delnuovo attaccante della Nazionale scomoda paragoni importanti

Accolto con scetticismo, praticamente mai visto all’opera prima della sorprendente convocazione di Roberto Mancini, Mateo Retegui sta facendo ricredere, a suon di gol, chi aveva ironizzato sulla sua presenza nel gruppo Azzurro.

Apparso in netta difficoltà soprattutto nel primo tempo della sfortunata sfida contro l’Inghilterra, l’attaccante italo-argentino era comunque andato a segno anche nella sfida del ‘Maradona‘, raccogliendo al meglio un bell’assist di Lorenzo Pellegrini. Nella comunque non brillante prestazione della Nazionale in quel di Malta – soprattutto nelle battute iniziali del match – il bomber del Tigre ha messo ancora una volta la sua firma, sbloccando il match al 15′ con un grande stacco di testa sugli sviluppi di un corner. Le cifre per un attaccante sono tutto, e così i tifosi Azzurri, sui social, si sono lanciati in paragoni con Ciro Immobile. L’implacabile bomber della Lazio ha fatto spesso e volentieri fatica con la maglia della Nazionale: c’è chi già gli preferisce l’oriundo lanciato da Mancini.

“Meglio di Immobile”: il popolo Azzurro promouve Retegui

Sono diversi gli utenti che, attraverso Twitter, stanno esprimendo la loro preferenza per il nuovo attaccante rispetto al calciatore di Torre Annunziata.

