Il Milan tenta l’accelerata: occhio al sorpasso sull’Inter

I rossoneri pensano al blitz ai danni dei loro cugini rivali. Affare a titolo gratuito dalla Serie A, nel mirino un calciatore che ha già indossato la maglia della Juve

L’Inter, di calciatori in scadenza di contratto, ne possiede a bizzeffe in quest’annata. Tralasciando Milan Skriniar infatti, come ormai risaputo, prossimo a trasferirsi in Francia a fine giugno, i nerazzurri rischiano di dire addio anche a qualche altro componente della propria rosa.

E’ vero, spetterà a Marotta e Ausilio occuparsi di tutte queste faccende, ma ciò che è certo, è che alcuni interisti hanno già il destino segnato. Uno di questi, è sicuramente Roberto Gagliardini. A differenza dei suoi compagni di squadra, pensiamo per esempio a Edin Dzeko, prossimo a dover siglare il rinnovo, oppure a Stefan de Vrij, giocatore per cui si attende solamente una risposta da parte del diretto interessato per il prolungamento di contratto, l’ex centrocampista dell’Atalanta è uno di quelli che non farà più tappa dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per stipulare alcun accordo.

Di potenziali candidati, prossimi a poter raccogliere un giorno la sua eredità, ne sono sorti fuori moltissimi ultimamente. Tra questi, vi è anche un calciatore che ha già militato tra le file della Juve e che, ad oggi, rappresenta uno dei profili più esperti del nostro campionato. Il suo nome è tutt’altro che banale, ma la cosa che sorprende ancor di più, è il fatto che potrebbe essere proprio il Milan a tentare l’accelerata ai danni dell’Inter per il centrocampista in questione.

Calciomercato, l’idea Pereyra a zero stuzzica anche il Milan: l’Inter deve ora guardarsi le spalle

Tra i calciatori più esperti del nostro campionato vi è anche lui: Roberto Pereyra, attuale centrocampista dell’Udinese che ha già attirato l’attenzione di tutta una serie di club, italiani e non.

Per via del suo contratto in scadenza infatti, che di conseguenza non verrà rinnovato, diverse società europee avrebbero iniziato a rivolgere un particolare pensiero nei confronti del classe ’91. Inter a parte, c’è anche il Milan che si sta già guardando attorno ed è per questo che, da un momento all’altro, potrebbe tentare un eventuale ed ipotetico affondo nei confronti dell’ex Juve. A onor del vero, i rossoneri non hanno ancora rimpiazzato in maniera del tutto degna il partente a zero, della scorsa estate, Franck Kessie: motivo per cui Pioli continua a chiedere nuovi rinforzi per la propria mediana. In tal senso, il nome di Pereyra, è quello che potrebbe fare realmente comodo a gran parte dei maggiori club di A, Milan incluso.