Juve, 70 milioni per Vlahovic: il sostituto arriva gratis

La cessione del serbo costringerà i bianconeri a virare su un altro attaccante. Via lui, dentro il bomber ricercato anche dall’Inter. I nerazzurri sono ora nei guai

Se n’è parlato moltissimo negli ultimi tempi, al che se ne discute tutt’ora, del momento no che sta affrontando Dusan Vlahovic in bianconero. L’ex centravanti della Fiorentina, reo di aver messo a referto 20 reti e 4 assist in maglia viola nella stagione 21-22, niente meno che la sua ultima disputata a Firenze, decise poi di dire addio ai toscani per accasarsi alla Juventus nel gennaio successivo.

Una scelta che ha fatto parecchio discutere la sua ma che, nonostante questo, ha permesso al serbo di fare quell’ulteriore step in avanti (o almeno così si pensava). Nella sua prima annata trascorsa in bianconero, infatti, Vlahovic ha totalizzato 9 gol e 2 assist, per poi arrivare a toccare il tetto delle 11 reti e delle 4 assistenze in questa stagione ricorrente. Complice il digiuno a cui sta facendo fronte in campionato, dove non segna da addirittura sei gare consecutive di Serie A, il classe ’00 continua ad avere il dito puntato contro da gran parte delle tifoserie, sia bianconeri che non.

C’è chi se la ride, ad esempio, sotto i baffi proprio come il patron della Fiorentina – nient’altro che Rocco Commisso – il quale ha recentemente ammesso che Cabral e Jovic hanno segnato gli stessi gol di Vlahovic (ma questo è un altro discorso nel quale non vogliamo nemmeno dilungarci). Per il resto, invece, si è già pensato ad una potenziale cessione da parte del serbo in estate. Su di lui continuano ad esserci gli occhi rivolti da parte dei dirigenti di Bayern Monaco e Real Madrid, oltre che alle tante big di Premier. La Juventus su questo è stata chiara. Occorrono, come minimo 70 milioni di euro per chiudere l’operazione e, nel caso in cui questo affare dovesse andare in porto, i bianconeri si troverebbero, a quel punto, costretti a dover virare su qualcun altro. In tal senso, occhio ad un nome che è finito sotto i radar dell’Inter.

Calciomercato, la Juve pensa a Firmino per il dopo Vlahovic: a rimetterci è l’Inter

Tra i tanti calciatori in scadenza c’è anche lui: Roberto Firmino, legato al fianco del Liverpool sino al prossimo giugno.

Complice il suo contratto infatti, che non verrà rinnovato, diverse big europee sono finite per porgere tutta la propria attenzione su di lui, Inter inclusa. I nerazzurri sono, non a caso, alle prese con tutta una serie di situazioni da risolvere là davanti: motivo per cui si era pensato, e si continua a pensare tutt’ora, al forte centravanti brasiliano. Qualora la cessione di Vlahovic dovesse seriamente concretizzarsi, però, a poter gettarsi immediatamente su Firmino potrebbe essere la Juve: anticipando, di conseguenza, la ‘Beneamata’. Tra le tante cose, il classe ’91 potrebbe finire per chiedere un contratto triennale sui 6 milioni di euro netti a stagione. Ciò che è certo, invece, è il fatto che Marotta e Ausilio devono, ora come ora, guardarsi attorno.