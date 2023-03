L’Inter ha preso la decisione su Brozovic: c’è già la prima mossa

Marcelo Brozovic è sempre più fuori dai titolarissimi di Simone Inzaghi: addio ad un passo in estate, la situazione in casa Inter

Una stagione in parte da dimenticare per i nerazzurri: nove sconfitte in Serie A, ma ora potrebbero arrivare notizie positive dalla Champions League. L’Inter affronterà il Benfica ai quarti della massima competizione europea, ma l’obiettivo principale resta quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Marcelo Brozovic non è più un elemento imprescindibile nella formazione nerazzurra: in tanti si chiedono perché il giovane centrocampista albanese, Kristjan Asllani, abbia giocato poco finora. Per tante settimane il centrocampista croato è stato ai box per infortunio con l’allenatore dell’Inter che ha trovato l’equilibrio con il trio composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Soltanto un anno fa è arrivato un rinnovo stellare a 6 milioni di euro per il croato che scadrà nel giugno 2026, ma ora l’Inter potrebbe cambiare idea.

Inter, addio Brozovic: il capitano sarà Lautaro Martinez

Alla società nerazzurra non è piaciuta la gestione dell’infortunio così come il suo rientro in campo alquanto svogliato. Ora a giugno potrebbe arrivare la cessione, ma in caso di permanenza non sarà più il capitano con la fascia che passerà sicuramente all’attaccante argentino Lautaro Martinez.