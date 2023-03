Pogba-Juve, è ultimatum: “Può succedere davvero”

Alcuni giocatori della Juventus sono sotto esame per il rendimento in questa stagione e per le situazioni contrattuali ancora in bilico. Pogba, su tutti, preoccupa Allegri

Da quando è tornato alla Juventus, Paul Pogba non ha avuto modo di riconfermarsi come il campione che era quanto anni fa lasciò Torino. Davanti agli infortuni però è difficile poter valutare a fondo le prestazioni e il rendimento di un calciatore, che di fatto ha avuto una manciata di minuti a disposizione per mettersi in gioco.

Sono 35 i minuti giocati dal francese fino a ora e anche in questi giorni c’è un infortunio che lo terrà lontano dal campo almeno fino al 2 di aprile. Mentre Allegri attende di valutare il centrocampista nelle prossime 11 partite che ci separano dalla fine del campionato, a preoccupare Allegri c’è anche il futuro di Rabiot e le condizioni di Federico Chiesa.

Raffini: “Chiesa tornerà, dubbi su Pogba”

Intervenuto ai microfoni di Top Planet, il giornalista Angelo Raffino ha analizzato la situazione di alcuni giocatori bianconeri. Al centro della questione c’è Paul Pogba, che in fin dei conti ha praticamente saltato una stagione.

“Su Pogba i dubbi ci sono perché per vedere l’ultimo Pogba di grande livello si deve andare indietro di anni. Ha buttato un anno e

se andrà avanti così, anche nella prossima stagione, qualcosa per il francese potrebbe accadere. Se Pogba è in un punto della carriera in cui non ha molto da dare, se le cose non cambiassero, la società si muoverebbe”.

Angelo Raffino ha speso anche alcune parole sulla situazione contrattuale di Adrien Rabiot e ha rassicurato tutti sl futuro di Federico Chiesa: “Chiesa tornerà il giocatore che era. I conti su Rabiot invece vanno fatti adesso ed escludo che la situazione Pogba possa influire sul rinnovo del francese.