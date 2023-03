Sacrificio azzurro, Zaniolo firma: torna subito in Serie A

Il futuro di Nicolò Zaniolo torna a chiamarsi Serie A: l’ex romanista nel mirino, ecco lo scenario per la prossima estate

Ha trascinato la Roma al successo in Conference League, pochi mesi dopo la rottura praticamente definitiva sulla questione rinnovo. Poi l’addio. Adesso Zaniolo è in Turchia ed intende rilanciarsi con la maglia del Galatasaray.

La partenza da Roma, in quei termini, non lo lascia certamente soddisfatto. E l’ipotesi turca, per quanto esotica e suggestiva, non può essere considerata la tappa più ambiziosa e ambita per uno dei talenti italiani più cristallini dell’ultimo decennio. Ecco perchè le voci sul ritorno in Italia del classe 1999 non si sono mai fermate, in una corsa con la Serie A sullo sfondo che potrebbe vedere il suo traguardo già durante la prossima estate. Il giocatore in Super Lig ha collezionato fino a questo momento solo 2 presenze, 79′ in campo ed una rete. Giugno si avvicina così come la prossima sessione di calciomercato ed un club italiano, in particolare, non ha mai smesso di lavorare alla firma di Zaniolo. Si tratta della Juventus che, sottotraccia, prosegue nei contatti con l’entourage del calciatore per ambire all’approdo del 23enne azzurro alla corte di Allegri. In casa bianconera si sta pianificando un rilancio importante, serve uno zoccolo duro tutto italiano nello spogliatoio per aprire un nuovo ciclo vincente. E Zaniolo sarebbe uno dei nomi in pole per dare vita ad nuovo corso vincente. È ancora giovane, ha esperienza internazionale, il talento è indiscusso e con la maglia giallorossa (al netto dei gravi infortuni) si è attestato come uno dei giovani calciatori più forti del panorama europeo. Ecco perchè alla Juventus piace e piace tanto: andranno fatte delle valutazioni. Sembrano lontani i tempi in cui la ‘Vecchia Signora’ pagava le ricche clausole rescissorie di club avversari portandosi a casa le stelle più ambite.

Zaniolo alla Juve: così si può fare

Zaniolo ha una clausola da ben 35 milioni di euro con il Galatasaray, una cifra che da Torino non si sognano di arrivare a toccare.

Ecco perchè si proverà a trattare, contando magari sulla volontà del ragazzo che non ha mai nascosto il suo tifo bianconero, sin da bambino, ed il sogno di vestire la maglia della Juventus. In questo scenario, poi, incideranno non poco anche le partenze di alcuni big in scadenza contrattuale (ed i relativi esosi stipendi): Di Maria e Rabiot su tutti. Ma la Juventus ritiene Zaniolo un investimento sul quale poter puntare anche e soprattutto per il futuro. Ecco perchè la pista sull’asse Istanbul-Torino pare destinata ad infiammarsi. In Premier League, se vi fosse un concreto interesse, i top club non avrebbero problemi a farsi avanti. Non ci sarà però il Tottenham che saluterà Conte, maggior sponsor dell’ex romanista in quel di Londra. In Italia, poi, da tenere d’occhio anche il Milan. La Juventus, però, è fiduciosa sull’avere la meglio sulle altre società. Zaniolo, in bianconero tra pochi mesi, è tutt’altro che follia.