Ultimatum e colpo folle: Juve-Milan, così firma la stella

L’estate di Juventus e Milan può vedere un colpo da sogno in attacco: così la stella può essere scaricata

Non è un mistero che le grandi società europee siano già a caccia di colpi di spessore in vista della prossima stagione. La sessione estiva di calciomercato potrebbe riservare novità importanti anche nelle rose di Allegri e Pioli.

Perché Juventus e Milan, dopo il dominio incontrastato del Napoli, vogliono darsi da fare per tornare a lottare ai vertici. Ed una delle grandi occasioni per bianconeri e rossoneri potrebbe arrivare dalla Spagna ed in particolar modo dal Barcellona. Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com’, un po’ a sorpresa, il futuro di una delle stelle del calcio europeo potrebbe essere lontano dalla sua attuale squadra: il Barcellona. Stiamo parlando di Robert Lewandowski, attaccante tra i più forti al mondo e approdato in Catalogna la scorsa estate per 45 milioni di euro. L’ex centravanti del Bayern Monaco, secondo quanto riferito, sarebbe finito al centro di una riflessione importante da parte del presidente del Barcellona Joan Laporta. Sì, perché numeri alla mano Lewandowski non sta rendendo come dovrebbe e la sua permanenza alla corte di Xavi, nonostante un contratto firmato fino al 2026, non è affatto scontata. Si parla addirittura di ultimatum da parte del presidente che vorrebbe, da subito, vedere un rendimento degno dell’esborso fatto pochi mesi fa, degno del calciatore che Lewandowski ad altissimi livelli ha dimostrato di essere al Borussia Dortmund prima e con la squadra bavarese.

Laporta ‘scarica’ Lewandowski: Juve e Milan si leccano i baffi

In caso contrario, sarà addio. Si parla già dell’erede (piace Vitor Roque dell’Athletico Paranaense) e da questo punto di vista, l’occasione ghiotta per Milan e Juventus potrebbe chiamarsi proprio Lewandowski.

Perché l’esperto attaccante piace molto alle due big di Serie A che, per esigenze comuni, sono a caccia di un grande attaccante. I rossoneri visti i dubbi sulle condizioni di Ibrahimovic, l’età che avanza per Giroud ed il flop totale che risponde al nome di Origi. La ‘Vecchia Signora’, invece, lascerà con ogni probabilità partire Vlahovic per fare cassa (almeno 80 milioni, si parla pure di Barcellona) con la possibilità di dare fiducia alle giuste condizioni proprio a Lewandowski. Situazione dunque in divenire, con la stella polacca che potrebbe scatenare un derby tutto italiano a giugno: molto dipenderà da Laporta, ancor di più dal rendimento dello stesso Lewandowski.