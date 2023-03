Lo zampino di Monchi: via dall’Inter gratis

Il calciomercato dell’Inter pronto ad intrecciarsi con l’ex romanista Monchi: così i nerazzurri rischiano di perdere il big a zero

Quella dell’Inter è stata fino a questo momento, tutto sommato, una stagione positiva. Ogni discorso scudetto è virtualmente chiuso già da mesi, viste le incredibili prestazioni del Napoli di Spalletti, ma la banda di Inzaghi ha ancora l’Europa per sognare.

Perchè il Benfica ai quarti di Champions League ed eventualmente (in caso di vittoria) una tra Napoli e Milan in semifinale, danno credito alle possibilità di uno storico traguardo. La finale della massima competizione europea per club, a Istanbul, rimane lontana ma non così tanto: e, nel frattempo, sono già in corso i piani per la prossima annata calcistica. Perchè l’obiettivo di Marotta e Ausilio sarà quello di puntellare una rosa già forte, lì dove ve ne sia più bisogno. Tra entrate e soprattutto uscite, però, non tutto potrebbe andare secondo le previsioni.

All’orizzonte una delle figure di spicco del calcio europeo, già protagonista in Serie A alla Roma, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla ‘Beneamata’. Monchi può complicare non poco i piani nerazzurri che la dirigenza del club di Steven Zhang ha intenzione di provare a realizzare durante la sessione estiva di calciomercato. In quel di Siviglia, il clima non è affatto sereno. Il recente esonero di Sampaoli e l’approdo di Mendilibar ha di fatto portato con sè la voglia di rilanciare il progetto, raggiungendo un’agevole salvezza per poi dedicarsi ai rinforzi da portare in Spagna in estate. E Monchi sta già sondando il terreno per più di un colpo, soprattutto in difesa, in vista della nuova stagione. E lo sguardo attento di Monchi si è posato proprio sulla sponda nerazzurra dei Navigli: tra i tanti nomi che piacciono al Siviglia, uno in particolare potrebbe fare arrabbiare l’Inter.

Monchi fa infuriare l’Inter: a zero al Siviglia

Si tratta di Stefan de Vrij che, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, rientrerebbe in una lista di obiettivi per l’estate. Il centrale olandese, 31 anni, è reduce da 24 presenze complessive con l’Inter.

Il suo destino, probabilmente, sarà lontano da Milano e dalla Serie A. Perchè il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 non è stato ancora rinnovato e difficilmente arriverà la firma sul nuovo accordo. A maggior ragione se il Siviglia, come sembra, dovesse allettare l’ex Lazio con cifre importanti e la possibilità di trasferirsi a parametro zero in Spagna. Insomma, l’Inter adesso sembra vedersi più lontana da de Vrij e la ‘colpa’ è tutta di Monchi. Il ds segue anche Gimenez del Feyenoord oltre a Dest del Barcellona che, attualmente, veste in prestito la maglia del Milan.