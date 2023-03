40 milioni netti: Ancelotti mette ko Allegri

Il calciomercato si avvicina sempre di più e il Real Madrid, come la Juventus, avrà bisogno di intervenire pesantemente per ristrutturare parte della rosa

Massimiliano Allegri non avrà vita facile durante la finestra estiva di calciomercato. Oltre a dover intervenire in maniera massiccia con i colpi in entrata, dovrà fare i conti con tanti nomi che al momento sono sul piede di partenza.

Tra chi va incontro a scadenze contrattuali e chi di prestazioni buone quest’anno proprio non ne ha fatte, i reparti juventini rischiano di rimanere decimati. Se poi ci si mette uno come Carlo Ancelotti, allora il fascino delle merengues acquisisce ancora più valore.

Calciomercato Juventus, Ancelotti sul ‘pupillo’ Rabiot: contratto da 40 milioni

Adrien Rabiot è forse il giocatore dal maggior valore che rischia di lasciare la Juventus a giugno. Alex Sandro è sul piede di partenza, ma indubbiamente perdere una pedina di centrocampo così importante impatterà maggiormente sulla qualità dell’undici bianconero.

Con la scadenza ormai imminente, ingaggiare Rabiot a parametro zero fa gola un po’ a tutti. Il Real Madrid è in attesa di capire se quest’anno arriveranno trofei in bacheca e, solo in quel caso, la permanenza di Ancelotti sarà scontata. Per Allegri tutto questo costituisce un pericolo, perché Carletto e Florenino Perez potrebbero offrire un contratto quadriennale al francese di circa 10 milioni netti annui. Ricordiamo che fu Ancelotti, ad oggi però non certo di rimanere a Madrid nonostante un contratto in scadenza nel 2024, a farlo debuttare anni fa al Paris Saint-Germain. È suo ‘pupillo’, tanto che lo avrebbe voluto con sé già ai tempi dell’Everton.

Quaranta milioni sarebbero ritenuti comunque troppi dalla dirigenza spagnola, con il patron del Real Madrid che tenterebbe magari di strappare uno ‘sconticino’ sull’ingaggio. Considerate poi le ricche commissioni per la mamma/agente Veronique, un osso durissimo come sa bene la Juve nonché il Manchester United.

L’ultima parola spetterebbe proprio alla famiglia del ragazzo, in quanto gestisce il suo cartellino e, come ovvio, a fare la differenza sarà anche il cammino della Juventus fino a fine stagione. Gli obiettivi europei sono target obbligati e un’eventuale vittoria dell’Europa League aiuterebbe la Cortinassa a convincere Rabiot sulla sua permanenza a Torino. Penalizzazioni e/o esclusioni permettendo… I prossimi mesi saranno cruciali e Allegri, di sicuro, ce la sta mettendo tutta per convincere il transalpino – che ora guadagna 7 milioni di euro netti più bonus – a rimanere in bianconero. Staremo a vedere.