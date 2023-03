Ritorno immediato in Serie A: colpo Scamacca per lo scudetto

L’attaccante romano, Gianluca Scamacca, potrebbe fare il suo ritorno in Serie A: un colpo in attacco per la big d’Italia, ecco la verità

In estate è volato al West Ham con la sua grande voglia di imporsi in Premier League, ma finora per l’attaccante italiano sono arrivati solo 8 gol, di cui soltanto tre nel campionato inglese. Gianluca Scamacca starebbe anche pensando di tornare in Serie A sposando il progetto avvincente di una big italiana.

Già in passato è stato vicinissimo a Juventus e Milan, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. Anche in Nazionale il Ct Roberto Mancini gli ha preferito il centravanti italo-argentino del Tigre, Mateo Retegui, che ha realizzato due gol alla sua prima convocazione con l’Italia. Il tempo per Scamacca passa inesorabilmente e così vorrebbe tornare protagonista nel campionato italiano. L’attaccante romano non ha paura delle sfide visto che a 16 anni ha lasciato la Capitale per crescere nelle giovanili del Psv in Olanda.

A Sassuolo aveva trovato la giusta dimensione realizzando gol importanti in maglia neroverde, ma la sua voglia di diventare protagonista non si è arrestata mai. In estate dovrà prendere una nuova decisione per il prosieguo della sua carriera: Mancini lo aspetterà ancora così come Nicolò Zaniolo, volato al Galatasaray per trovare ad essere protagonista dopo i mesi da incubi vissuti alla Roma.

Inter, Scamacca in attacco: tutto dipende da Dzeko

La società nerazzurra potrebbe pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo di Simone Inzaghi, che si giocherà a sua volta il suo futuro a partire dai risultati che collezionerà tra Serie A e Champions League. Aria di rivoluzione in estate in casa Inter con la voglia di tornare a conquistare lo Scudetto dopo due stagioni da dimenticare, perlomeno per quanto riguarda il campionato.

Il colpo Scamacca dipenderà dalla situazione contrattuale dell’attaccante bosniaco, Edin Dzeko, che starebbe pensando al rinnovo contrattuale con la società nerazzurra vista la scadenza a giugno. Al momento non ci sono novità ufficiali con la decisione dell’ex attaccante della Roma che arriverà in tempi brevi. In caso di addio in estate, ecco pronto il bomber del West Ham per andare a puntellare l’attacco nerazzurro. Scamacca è pronto a tornare in Serie A accettando un progetto interessante e duraturo come quello dell’Inter, che vuole continuare a rinforzarsi in ottica futura. L’attaccante romano non intende sprecare più del tempo per incidere così su grandi palcoscenici: giocare la Champions League è uno dei sogni nel cassetto. Il West Ham potrebbe aprire al prestito con diritto.