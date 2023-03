Scambio con Mourinho: la Juventus piazza il colpo

Tra Roma e Juventus, calcisticamente parlando, c’è grossa rivalità. Nonostante ciò per la prossima estate si parla di uno scambio che coinvolge le due compagini, impegnate nelle strategie di mercato per puntellare le rose. Ecco le ultimissime di calciomercato

Di fronte abbiamo due squadre che stanno attraversando periodi delicati. Due squadre che in ambito europeo sono avanzate al ‘livello successivo’, ma che in campionato (almeno i giallorossi) faticano a decollare.

Dopo la penalizzazione di 15 punti i bianconeri di Max Allegri stanno svolgendo un percorso tutto sommato lodevole, se ricordiamo in quali situazioni versava il club targato Exor solo qualche mese fa. La Roma, di contro, vive di alti e bassi in campionato, tuttavia prosegue bene verso gli obiettivi europei ai quali Mourinho e tutta la squadra tengono particolarmente. Ecco che le due squadre potrebbero presto ragionare su uno scambio che avrebbe del clamoroso: McKennie in cambio di Cristante.

Calciomercato Juventus, Allegri ‘chiama’ Cristante: McKennie pedina di scambio con la Roma

Sembrerebbe che la dirigenza Friedkin sia intenzionata a portare un connazionale tra le fila giallorosse in estate. Partito in prestito a gennaio, Weston McKennie si è accasato al Leeds con un diritto di riscatto che può tramutarsi in obbligo in caso di salvezza degli inglesi.

Lo statunitense potrà rimanere al Leeds anche nel caso in cui dovesse disputare 10 partite e in quel caso i britannici dovranno sborsare una cifra pari a 33 milioni di euro. A Roma però sono intenzionati a trattare per il centrocampista, cosa che per i bianconeri non costituirebbe un problema, soprattutto se nell’accordo venisse inserito il cartellino di Cristante. Non è un segreto che Allegri sia particolarmente interessato alle prestazioni del ragazzo e le valutazioni delle due contropartite, facendo i conti, si bilanciano quasi perfettamente. Al momento McKennie ha disputato 8 partite in Premier League con il Leeds e c’è grande attesa per capire se il suo destino sarà ancora in Italia.

Il mediano della Roma ha disputato 38 partite sotto la guida di Mourinho in questa stagione, siglando 1 gol e firmando 2 assist. Nonostante i grossi limiti, l’ex Milan è comunque un punto fermo dei capitolini, un giocatore solitamente affidabile il cui contratto però scade a giugno 2024, ovvero tra poco più di un anno. Senza rinnovo, la sua cessione nel prossimo calciomercato estivo diverrebbe inevitabile. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi, certo è che lo scambio tra lui e McKennie è tutt’altro che fantamercato…