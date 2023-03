Zaniolo contro tutti: affondo a Mourinho ed ex compagni, la frase non passa inosservata

Probabilmente c’era da aspettarselo: prima o poi, l’ex romanista, Nicolò Zaniolo, avrebbe fatto arrabbiare tutti

Adesso è difficile capire se ce lo abbia anche lasciato, sta di fatto che il cuore, Nicolò Zaniolo, alla Roma ce lo ha messo. Nell’inverno scorso è arrivata la cessione, un concorso di colpe tra lui ed i giallorossi, la rottura, poi l’addio. Il centrocampista che con i giallorossi ha trascorso gli ultimi quattro anni e mezzo di vita, ha avuto da poco, modo di sfogarsi. Infatti, Zaniolo ha rilasciato un’intervista molto interessante alla Gazzetta dello Sport. I tifosi romanisti, conoscono per la prima volta il suo punto di vista.

Uno Zaniolo deluso ed amareggiato. Questo è quello che viene fuori dalle sue esternazioni. Il classe ’99 ammette subito: “Potrei parlare ore di promesse non mantenute. Mi dicevano che ero una punta di diamante, invece sono stato considerato solo una plusvalenza. Per due anni mi è stato detto che il nuovo contratto era pronto. A gennaio dell’anno scorso avrei firmato a poco più di quello che guadagnavo, perché a Roma stavo bene e sapevo che c’erano problemi con il FFP. Dopo tante chiacchiere mi sono stufato. Se io devo riflettere sul mio addio, penso che debbano farlo anche altri”.

Zaniolo confessa la sua delusione

Sta all’ambiente credere o meno alle esternazioni di un calciatore che ora gioca nella Super Lig, il campionato turco, e che sicuramente ha già deciso di tagliare i suoi rapporti con il mondo della Roma. A quel punto, Zaniolo ha sentito di non aver nulla da perdere e così ha messo sul campo tutto ciò che aveva dentro. Ma attenzione, perché il ragazzo che con la maglia della Roma ha collezionato ben 128 presenze, sembrerebbe non avere qualcosina da ridire solo sulla dirigenza e si scaglia pure contro i compagni.

“Sono rimasto deluso da quasi tutti – spiega il centrocampista del Galatasaray – Non faccio nomi, ma dicevano che eravamo come fratelli e poi non mi hanno neppure salutato. Forse qualcuno può avere delle difficoltà con me, io non ne ho. Chi ha la coscienza sporca lo sa”. Insomma, una bella bomba quella lanciata adesso dalla Gazzetta, che forse nemmeno immaginava quanto profondamente fosse amareggiato l’ex centrocampista della Nazionale e che ora ha davvero del materiale molto rovente, da presentare a Trigoria.

Ed a quel punto, poteva mancare la domanda su uno dei personaggi iconici della Serie A? Zaniolo, ricorda di parlare anche di lui, José Mourinho: “È un grandissimo allenatore e una grandissima persona. Mi ha fatto giocare quasi sempre. Certo, lui è abituato a gestire i fuoriclasse e io non lo ero“, ammette con più candore, stavolta, il ventitreenne. Infine, l’ex Roma svia sul mercato, ammettendo però che non sa da ora se resterà in Turchia per i prossimi cinque anni. Un po’ come dire a Milan e Juventus, che nel caso lui aprirebbe a trattative. E lì si aprirebbe già un nuovo capitolo di questa saga.