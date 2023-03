Calciomercato, 5 super stranieri che potrebbero arrivare a luglio: conosciamoli meglio

Terminata la sosta per le partite delle nazionali, si torna a pensare al finale di stagione con le squadre che dovranno affrontare il periodo decisivo.

Oltre a chiudere al meglio la stagione in corso però, si pensa anche al calciomercato estivo con i club già al lavoro per trovare i giusti rinforzi da regalare ai propri allenatori.

Con ogni probabilità in Serie A quest’anno si andrà a pescare all’estero per cercare le pedine da inserire nelle proprie rose. Sono molti i nomi che vengono accostati alle squadre italiane in vista della prossima stagione. Cinque in particolare sono super nomi che potrebbero arrivare in Italia per fare la differenza come successo ad esempio quest’anno con Kvaratskhelia al Napoli. Andiamo ad analizzare i migliori profili che potrebbero arrivare nel nostro campionato e quali sono le squadre maggiormente interessate al loro acquisto. Uno di questi è sicuramente Roberto Firmino. Il centravanti brasiliano è in scadenza di contratto con il Liverpool ed è pronto per una nuova avventura.

I migliori cinque stranieri accostati alle squadre italiane

L’attaccante dei Reds è pronto a cambiare maglia al termine del campionato in corso. Classe 1991, il brasiliano vuole rivitalizzare la sua carriera e la Serie A lo attende a braccia aperte. L’ultima in ordine di tempo ad interessarsi al centravanti è la Roma anche se i giallorossi dovranno fare i conti con la concorrenza di Milan ed Inter.

Altro attaccante finito nel mirino delle squadre italiane è Kolo Muani. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte è un profilo che piace alle milanesi ma potrebbe diventare un nome interessante per la Juventus in caso di partenza di Dusan Vlahovic. Classe 1998, il transalpino ha però diversi estimatori anche in Premier League e la concorrenza si fa complicata in questo senso.

In Italia si guarda con attenzione anche ad Adama Traoré. L’esterno destro del Wolverhampton è in scadenza di contratto e sta cercando una nuova sistemazione per la prossima stagione. In Serie A ci pensa seriamente il Napoli che potrebbe puntare sull’ex Barcellona per sostituire Lozano, in caso di partenza del messicano. Il calciatore classe 1996 è un’idea anche del Milan che prima però dovrà capire se parteciperà o meno alla prossima Champions League.

Concludiamo la nostra lista con due calciatori classe 1996 del Real Madrid. Il primo è Asensio, trequartista spagnolo che è in scadenza di contratto con i campioni d’Europa in carica. Il giocatore è nel mirino di diverse squadre italiane. Juventus e Roma in primis seguono l’evoluzione del centrocampista offensivo della squadra di Ancelotti che appare destinato a salutare la Spagna. In ottica Italia c’è anche Dani Ceballos. Il mediano di qualità del Real è destinato a lasciare la squadra spagnola a costo zero. Sulle sue tracce c’è l’Arsenal da tempo ma Milan ed Inter sono pronte a dare l’affondo per provare a portarlo in Serie A.