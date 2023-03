Calciomercato Roma, che affare in arrivo: Tiago Pinto se la ride

La Roma continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti. Ora Tiago Pinto potrebbe avere la meglio: affare da urlo

L’obiettivo della Roma è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma il percorso non è così facile come sembra. La compagine giallorossa, guidata da Josè Mourinho, non sta attraversando un periodo di forma brillante. Anche il futuro dell’allenatore portoghese è incerto: tutto dipenderà dagli obiettivi che riuscirà a raggiungere alla guida della squadra capitolina.

Ai quarti di Europa League la Roma affronterà il Feyenoord: una doppia sfida entusiasmante per cercare di arrivare fino in fondo anche alla competizione europea. Nella scorsa stagione è arrivato il trionfo con la finale vinta di Conference League grazie al gol vittoria di Nicolò Zaniolo, che ha detto addio nella sessione invernale di calciomercato per volare in Turchia sposando il progetto del Galatasaray. In estate potrebbero arrivare novità importanti sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti. Da monitorare attentamente anche il futuro di Mourinho: al momento non dovrebbe muoversi dalla Capitale, ma tutto dipenderà dalle prossime settimane in base ai risultati che riuscirà a collezionare il portoghese. Una voglia immensa di tornare nelle primissime posizioni per emulare il percorso messo in atto dal Napoli: la Roma vuole regalare nuovi trionfi ai tifosi con il sogno Scudetto che manca da tanti anni.

Calciomercato Roma, addio a titolo definitivo: l’affare in casa giallorossa

Il ds Tiago Pinto è già al lavoro per cercare di massimizzare le uscite anche dai giocatori in prestito. Così la Roma potrebbe accumulare un tesoretto importante da reinvestire subito sul fronte calciomercato assicurandosi i migliori giocatori in circolazione. L’altro obiettivo della società è quello di puntellare la rosa giallorossa con profili giovani, ma già pronti per il presente.

Finora il talentuoso giocatore spagnolo, Carles Perez, ha realizzato tre gol conditi da cinque assist vincenti ai propri compagni con la maglia del Celta. L’ex attaccante del Barcellona, ancora di proprietà della Roma, potrebbe essere ceduto a titolo definitivo dalla dirigenza capitolina sulla base di 10 milioni di euro, la cifra del riscatto pattuita nella scorsa estate. A Roma non è riuscito ad incidere più di tanto, ma col ritorno in Liga le cose sono cambiate in positive: il talento spagnolo è pronto a sposare ancora per tanti anni il progetto tecnico del Celta. Oltre a Perez ci sono anche Kluivert e Reynolds, che saranno ceduti a titolo definitivo per un tesoretto da urlo per il ds Tiago Pinto.