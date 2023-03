Conte, scelta improvvisa: ecco il suo futuro

Antonio Conte è pronto a sciogliere le riserve in vista del suo futuro. Una scelta a dir poco improvvisa quella che il manager salentino sarebbe pronto a prendere

Probabilmente si è trattata di una delle sue esperienze più deludenti (da allenatore) negli ultimi 10 anni. L’avventura tra il Tottenham ed Antonio Conte è terminata nella peggiore maniera possibile. L’allenatore ha deciso di farsi da parte visto che non è riuscito a dare quell’impronta e, soprattutto, la giusta cattiveria al team inglese. I primi, ad averne abbastanza delle sue idee di gioco, sono stati proprio i tifosi inglesi. Tanto è vero che, sui social network, buona parte di essi hanno chiesto le dimissioni.

Le stesse che sono arrivate dopo qualche mese. Al suo posto la società ha promosso, da vice ad allenatore della prima squadra, Cristian Stellini. Almeno fino al termine della stagione. Nel caso in cui quest’ultimo dovesse fare una ottima impressione allora non è assolutamente da escludere che possa essere riconfermato. Al momento, però, sembra essere Nagelsmann – fresco di esonero dal Bayern – il favorito alla panchina degli ‘Spurs’. Tornando al salentino, però, si sta pensando al suo futuro. Una scelta improvvista per il manager che è pronto a rivelare cosa farà prossimamente.

Conte, futuro deciso: le ultime

Sicuramente stiamo parlando di uno degli allenatori svincolati di lusso. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Non sarà sicuramente un periodo non facile in Inghilterra ad aver fatto cambiare le idee di molti presidenti di top club. Gli stessi che sono pronti a chiedere informazioni al tecnico in vista della prossima estate. Anche se gli stessi, a dire il vero, potrebbero rimanere delusi dalla sua scelta. Ed il motivo è fin troppo evidente.

Non è assolutamente da escludere, infatti, che il leccese possa fermarsi e prendersi un anno (e mezzo) sabbatico. Ricordiamo che nei primi giorni di novembre del 2021 venne scelto come allenatore degli ‘Spurs‘ in sostituzione dell’esonerato Nuno Espirito Santo. Una scelta che, all’inizio, ha infiammato la tifoseria che poi, successivamente, ha cambiato idea. Prima l’eliminazione in Conference League. Poi, l’anno dopo, in Champions League agli ottavi di finale contro il Milan hanno fatto infuriare i tifosi che hanno chiesto le immediate dimissioni.

Anche dal Regno Unito, infatti, sono sicuri che sia pronto a prendersi un periodo di vacanza e di staccare completamente dal lavoro per un bel po’ di mesi. Sicuramente le offerte non tarderanno a mancare per lui. Ricordiamo che questa sua seconda esperienza in Inghilterra (dopo il Chelsea) è stata molto importante, soprattutto dal punto di vista emotivo dove ha speso molte energie mentali.