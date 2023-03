Il colpo dell’estate: affare Koulibaly in difesa

Dal punto di vista del calciomercato sarà una estate a dir poco infuocata per Kalidou Koulibaly. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che il difensore è pronto a cambiare casacca

Il suo primo anno al Chelsea non è stato assolutamente da ricordare. L’impatto non è stato dei migliori con i ‘Blues‘ e soprattutto con una nuova esperienza in Inghilterra. Basti pensare che, nelle prime partite di Premier League, buona parte dei tifosi si stava chiedendo se avevano fatto o meno un affare prendendolo dal Napoli. Non è affatto un mistero che, con i partenopei, sia risultato uno dei migliori centrali della Serie A.

Poi, dal suo trasferimento, qualcosa è cambiato. Adesso, però, ha riottenuto il posto da titolare con Potter: il tecnico inglese non lo considerava affatto, fino a quando non gli ha consegnato nuovamente le chiavi della difesa. Questo, però, non vuol dire nulla visto che il nome del calciatore potrebbe essere inserito nella lista dei calciatori pronti ad andare via per la prossima sessione estiva. Anche perché ci sarebbe un top club sulle sue tracce pronto ad acquistarlo.

Koulibaly-Chelsea, tirà già aria d’addio

Come riportato in precedenza il suo impatto non è stato affatto dei migliori nel nuovo campionato. Errori su errori, poca confidenza con il gol e molte difficoltà nell’inserirsi in un contesto del tutto nuovo. Anche se non cambia assolutamente nulla dal punto di vista sportivo visto che, ancora attualmente, il centrale senegalese viene considerato come uno dei migliori al mondo.

Ed è per questo motivo che uno dei più importanti club è pronto a bussare alle porte del Chelsea per averlo a disposizione per la prossima stagione. Gli inglesi sarebbero anche aperti ad una possibile cessione, ma alla cifra che vogliono loro. Anche perché, a volerlo. è un allenatore che lo conosce molto bene.

Koulibaly pronto a tornare da Tuchel

Thomas Tuchel lo ha fortemente voluto in questa stagione al Chelsea. Ed è stato accontentato. Solamente che lo ha avuto a disposizione per alcune settimane prima di essere stato esonerato. Adesso, però, è pronto a tentare un nuovo assalto e soprattutto farlo in un altro club. Si tratta del Bayern Monaco che lo ha preso in sostituzione di Nagelsmann.

Il manager tedesco è pronto a chiedere il suo primo rinforzo di mercato alla società bavarese. La stessa che è pronta ad accontentare le richieste del suo allenatore in vista della prossima sessione estiva. Koulibaly, di recente accostato all’Inter, è pronto ad infiammare il calciomercato e, soprattutto, andare a rinforzare il club tedesco.