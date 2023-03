Tegola Inter, che disastro: il top va ko in Nazionale

Manca poco alla ripresa del campionato di Serie A e dopo la sosta per le nazionali alcune squadre hanno perso pezzi. L’Inter dovrà rinunciare a una pedina importante

Queste due settimane, utili per le qualificazioni a Euro 2024, hanno visto molti giocatori della Serie A convocati con le rispettive nazionali. Con la Nazionale italiana che ha perso contro l’Inghilterra e vinto la seconda gara per 2-0 contro Malta, sono arrivate anche sorprese inaspettate.

Una di queste sicuramente è la sconfitta della Spagna contro la Scozia. Anche la Turchia, come l’Italia ha vinto una partita (contro l’Armenia) e perso il secondo match contro una bella Croazia tornata a casa con un convincente 2-0. La sfida tra queste ultime è stata particolarmente seguita da Simone Inzaghi, che dal 38′ ha visto uno dei suoi abbandonare il campo.

Guai per Calhanoglu, Inzaghi in ansia

Il centrocampista, pilastro della Turchia di Kuntz, ha dovuto lasciare il campo al 38′ nella sfida contro la Croazia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. A prima vista il centrocampista di Mannheim ha subito un infortunio muscolare e si attende l’esito della risonanza per confermare l’entità del danno. Nel post gara il ct Kuntz ha cercato di chiarire la cosa davanti ai microfoni: “Calhanoglu ha subito uno stiramento all’inguine e scopriremo quanto è grave dopo che farà la risonanza magnetica“

Calha ha avvertito improvvisamente una fitta all’inguine che lo ha costretto a fermarsi prima di aggravare la situazione. Al rientro a Milano effettuerà gli esami approfonditi e Simone Inzaghi, col fiato sospeso, spera di averlo a disposizione il prima possibile. Da scongiurare assolutamente le lesione del muscolo, anche perché i nerazzurri hanno un calendario molto fitto dal primo aprile. Hakan Calhanoglu rischia comunque di saltare sia la partita di Serie A contro la Fiorentina, sia la delicata sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma il 4 aprile.

L’Inter arriva da due sconfitte consecutive in campionato e l’infortunio di Calhanoglu può compromettere ulteriormente il cammino dei nerazzurri, scavalcati nell’ultima giornata dalla ex squadra di Inzaghi. La Lazio sarà ospite dell’Inter il 30 aprile e qualora la risonanza dovesse riscontrare una lesione profonda, Calhanoglu rischierebbe uno stop di oltre un mese, saltando così anche la sfida cruciale contro gli uomini di Sarri. Fiato sospeso dunque per Inzaghi, che già in queste ore dovrebbe ricevere la diagnosi definitiva riguardo al numero 20 turco. L’obiettivo del tecnico piacentino è quello di recuperarlo quantomeno per la sfida di Champions League contro il Benfica.