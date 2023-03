Il costume bianco non la contiene: Sara Croce lascia tutti di sasso

Sara Croce ancora una volta lascia tutti senza parole: il costume bianco non copre a dovere le sue splendide forme, la modella è spettacolare

Una delle modelle di certo più belle del panorama italiano attuale Sara Croce. E’ esplosa nella trasmissione “Avanti un Altro”, con il ruolo della Bonas ricoperto per diverse stagioni nel programma. Voluta fortemente da Paolo Bonolis nel suo programma dopo averla “scoperta” in un altro show di successo del conduttore romano, “Ciao Darwin“.

La decisione, all’inizio dell’ultima edizione del programma – le puntate inedite stanno andando in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì – di non proseguire più. Una vera e propria svolta, ma anche la consapevolezza che il suo “percorso artistico” fosse terminato, puntando magari a nuove esperienze.

E di certo non passa inosservata: un fisico che sembra scolpito nella roccia, che lascia incantati proprio tutti. Su Instagram è una vera e propria star, con un milione di follower, numero che cresce a dismisura ora dopo ora, anche e soprattutto grazie alle immagini che pubblica.

Sara Croce in costume: è da urlo

Ogni foto che pubblica è ormai un vero e proprio evento atteso, quasi come il Capodanno. E l’ultima non ha certo tradito le attese, anzi. Un post con una serie di immagini davvero da urlo; un costume bianco, unico pezzo, che si allaccia dietro al collo lasciando scoperte le spalle. Un fisico davvero imponente, un costume molto sgambato che lascia in mostra gran parte dell’inguine, per uno spettacolo davvero da capogiro.

I lunghi capelli biondi sono bagnati e lisci, a scendere lungo la schiena, a dare un tocco di sensualità e fascino ulteriore. E’ tra gli scogli e l’immagine è davvero pazzesca, con la Croce che si lascia immortalare in diverse pose. Nelle ultime due immagini è stesa sulla spiaggia, con una mano sulla fronte ed uno sguardo davvero molto sensuale.

Un cuore bianco ed un sole le emoticon nella didascalia, senza alcun messaggio ulteriore. D’altronde non servono ulteriori dichiarazioni a guardare le immagini. Ed infatti sono tantissimi i commenti ed i like, con Instagram andato letteralmente in tilt.

Sara Croce in intimo incanta: fan in delirio

L’immagine è in bianco e nero, quasi a voler donare un tocco vintage all’immagine. Non solo costume, però. Nel scrollare il suo profilo, si può notare la varietà delle immagini pubbicate. Da paura in bikini, anche molto striminziti, a mostrare il fondoschiena ed il suo décolleté perfetto, ma la sensualità super è anche quando si lascia immortalare in topless, oppure senza reggiseno.

Sara Croce, peraltro, è anche testimonial di una marca di intimo e le sue immagini in lingerie sono davvero abbaglianti; reggiseni e slip in pizzo, perizoma trasparenti che non lasciano nulla all’immaginazione, per uno show clamoroso, per la gioia dei suoi fan.