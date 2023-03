Juve, si taglia l’ingaggio per evitare il ritorno

Un’ipotesi prende corpo per il calciomercato estivo della Juventus: il giocatore è pronto ad un grosso sacrificio, non vuole tornare

La Juventus sta vivendo uno dei migliori momenti dell’annata, con Allegri che adesso guarda con cauto ottimismo al futuro della squadra bianconera. Il successo sull’Inter è ormai alle spalle e, adesso, la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela al ritorno in campo dopo la sosta contro l’Hellas Verona.

I gialloblù non se la passano affatto bene, stanno facendo fatica a macinare punti e lo spettro della retrocessione pare prendere corpo con il passare delle settimane. Ma in casa bianconera non c’è solo il campo a tenere banco: anche in vista della prossima sessione di calciomercato estivo qualcosa si starebbe già muovendo. È chiaro che da Torino è prevista una vera e propria rivoluzione, indipendentemente dai risultati che arriveranno a fine stagione, indipendentemente da eventuali nuove pene inflitte per la manovra stipendi, con la questione plusvalenze fittizie che continua a tenere banco. In difesa si sta lavorando al rinnovo di Alex Sandro sul quale l’allenatore livornese intende fare affidamento anche l’anno prossimo, nonostante l’imminente contratto in scadenza. Cuadrado, nella medesima situazione, è quasi totalmente certo di lasciare dopo sei anni la Juventus. A centrocampo Allegri continua a portare avanti la speranza di tenersi stretto Rabiot, mentre Paredes rientrerà al PSG; in attacco, infine, occhio al destino di Vlahovic. Il serbo piace a diversi top club europei e potrebbe fruttare un tesoretto di assoluto livello da reinvestire, non solo per il suo erede.

Juve, no grazie: vuole solo Sarri

Ma tornando alla retroguardia sembrano arrivare novità abbastanza definite per quanto riguarda uno dei talenti proprietà del club piemontese ma che, ora come ora, sta giocando in prestito in Serie A. Si tratta di Luca Pellegrini, approdato alla corte di Sarri lo scorso gennaio e per il quale i biancocelesti potrebbero esercitare il diritto di riscatto.

La volontà del calciatore, d’altro canto, pare molto più che chiara: Pellegrini vuole proseguire la sua carriera nella Capitale, a Roma si trova benissimo e da questo punto di vista sarebbero già stati avviati i contatti per la sua permanenza alla Lazio. Pur di non tornare alla Juventus, poi, il 24enne romano avrebbe dato il via libera per tagliarsi lo stipendio e venire incontro alle esigenze della dirigenza biancoceleste. Il giocatore tra Bundesliga e Champions League, nella prima parte di stagione con la maglia dell’Eintracht Francoforte, ha accumulato 13 presenze. Adesso, a due mesi dall’approdo alla Lazio, il suo desiderio è molto chiaro: nel suo futuro non vorrebbe la Juventus ma continuare a Roma, sua città natìa.