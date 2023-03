Marotta torna alla Juve: l’annuncio ufficiale

Il calciomercato estivo non tratterà solamente di calciatori e allenatori. Anche nelle dirigenze dei club potranno esserci cambiamenti e Marotta sembra pronto al ritorno alla Juuventus

Il calciomercato che ripartirà a fine giugno rischia di riservare grandissime sorprese. Stavolta non parliamo di calciatori o di allenatori, anzi almeno non direttamente. Infatti l’addio di Antonio Conte al Tottenham potrebbe scatenare un effetto domino di una certa portata.

Per lui si è parlato di tante destinazioni italiane: Inter, Juventus, Milan e Roma sono solo alcune delle suggestioni. La Juventus dovrà muoversi in maniera massiccia sotto tutti i fronti e anche dal punto di vista dirigenziale potrebbe essere fondamentale cambiare qualche pedina. Ecco che si potrebbe concretizzare un clamoroso ritorno di Beppe Marotta alla Juve. Le parole in diretta non lasciano spazio a molti dubbi.

Santini: “Marotta si è incontra con Elkann”

Cosa c’entra Conte con Marotta? Nella diretta di Calciomercato.it sul canale Twitch TV Play, è intervenuto il giornalista Fabio Santini e ha passato in rassegna le possibili destinazioni di Conte, dopo l’addio al Tottenham. La volontà del tecnico è quella di tornare in Italia, soprattutto perché oramai si sente molto isolato e senza affetti intorno. Santini si è lasciato andare alcune parole che non possono passare inosservate agli occhi dei lettori interisti e juventini: “Con Marotta non si amano molto, ma è anche vero che l’Ad nerazzurro si è incontrato con Elkann e chissà forse potrebbe ripartire dalla Juve”.

Nelle parole di Santini risiede quindi un doppio indizio e non solo la Juventus rientra tra le destinazioni più papabili per Antonio Conte, ma sembra che Marotta potrebbe abbandonare la tribuna dell’Inter. Marotta fu Direttore Generale della Juve per otto anni, dal 2010 al 2018, anno in cui si è trasferito ad Appiano Gentile. Il suo contratto con i nerazzurri parla di una scadenza al 2025, ma i colloqui con Elkann potrebbero aver convinto l’ex DS della Sampdoria a cambiare casa. Marotta, che come detto da Santini ha rotto con Antonio Conte, potrebbe anche portarsi dietro qualche colpaccio di mercato.

A giugno ci sarà da divertirsi, con una girandola di panchine, calciatori e direttori sportivi da far girare la testa. Non c’è solo il futuro di Marotta, legato all’Inter di Zhang da un contratto in scadenza a giugno 2025, in ballo per la prossima finestra di mercato, ma anche quello di allenatori come Mourinho, Inzaghi, Allegri, Conte persino Carlo Ancelotti dal Real Madrid. Anche in casa Lazio si preannunciano cambiamenti, con Tare sul piede di partenza.