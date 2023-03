Minaccia Barcellona: l’erede è in casa Inter

Il Barcellona è pronto a piombare in casa Inter visto che hanno adocchiato un gioiello di Simone Inzaghi. Il manager catalano, Xavi Hernandez, è rimasto impressionato dalle sue ultime prestazioni

Anche in Liga seguono, con molto interesse, i top club italiani. A dire il vero non si tratta affatto di una novità. Anzi, l’ultimo esempio lampante arriva proprio dai blaugrana che si sono assicurati (a parametro zero) le prestazioni di Franck Kessie del Milan. Adesso, però, gli spagnoli sono pronti ad effettuare un altro sgarro. Questa volta nella sponda nerazzurra. Tanto è vero che nella lista della dirigenza catalana c’è finito uno dei pupilli di Simone Inzaghi. Un duro colpo per l’ambiente della ‘Beneamata’ che rischia di perdere il calciatore.

L’obiettivo del Barcellona è fin troppo chiaro: aspettare la prossima sessione del calciomercato estivo e puntare forte sull’atleta. Anche a costo di spendere una cifra importante pur di averlo a disposizione la prossima stagione. A dire il vero l’Inter non è intenzionata a cedere l’atleta, a meno che non arrivi davvero una offerta del tutto irrinunciabile. Anche perché, proprio nel caso di un possibile addio, i nerazzurri sono pronti a sparare una cifra importante e decisamente alta.

Barcellona, è caccia al sostituto di Jordi Alba: si punta in casa Inter

Nonostante abbia un contratto fino al 30 giugno del 2024, i catalani stanno seriamente pensando al sostituto di Jordi Alba. Il 34enne non può garantire la titolarità. Anche perché, anche per lui, gli anni iniziano a passare. La carta di identità inizia a farsi sempre più importante. Ed è per questo motivo che si sta seriamente pensando di acquistare un altro calciatore. Si guarda in casa Inter dove c’è un profilo molto interessante che, nel corso degli ultimi anni, è maturato moltissimo. Tanto da acquisire personalità ed un posto nella Nazionale di Mancini.

Il nome porta a quello di Federico Dimarco, esterno ex Hellas Verona che sta ben impressionando gli addetti ai lavori. Considerato la riserva di Robin Gosens, ha preso il posto da titolare. Basti pensare che fino a questo momento della stagione il calciatore ha collezionato 34 presenze, togliendosi la soddisfazione di andare a segno in 5 occasione e fornire 4 assist ai suoi compagni di squadra. Come riportato in precedenza, però, per averlo bisogna spendere una cifra interessante: si parla almeno di 25-30 milioni di euro. Altrimenti non se ne farà assolutamente niente.