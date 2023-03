Nazionale, Mancini trema: l’Italia rischia di perdere tutto

Tempi duri per l’Italia che non riesce ad essere dominante come un tempo. Dopo l’Europeo vinto, sono arrivate soltanto delusioni per il Ct Mancini

Tante polemiche intorno alla Nazionale italiana guidata dal Ct Roberto Mancini. Nelle ultime due uscite contro Inghilterra e Malta, gli azzurri non hanno entusiasmato più di tanto nonostante la vittoria contro la Nazionale maltese guidata da Marcolini. Contro la Nazionale dei Tre Leoni è arrivata una sconfitta di misura allo Stadio Maradona dopo un primo tempo completamente da dimenticare.

Anche la scelta di convocare l’attaccante italo-argentino, Mateo Retegui, ha fatto alzare un polverone nel nostro Paese. Tanti anni fa lo stesso Ct azzurro si era detto contrario a questa pratica, ma per esigenza ha dovuto cambiare anche il suo credo optando per calciatori provvisti di cittadinanza italiana in giro per il mondo. Il movimento calcistico italiano non sta vivendo un ottimo momento nonostante tre squadre ai quarti di finale di Champions League. Le rose di Napoli, Milan e Inter sono perlopiù composte da stranieri con pochi italiani all’interno: questo fattore influisce negativamente sulla Nazionale italiana che non riesce più a pescare giocatori di livello assoluto pronti per Mondiali ed Europei.

Nazionale, l’Italia rischia davvero tanto: cos’è successo nelle ultime ore?

Il Ct Roberto Mancini cerca di essere fiduciosi per andare avanti senza soffermarsi sui problemi, già ampiamente evidenziati nelle ultime settimane. Il calcio italiano dovrebbe cambiare già a partire dalle basi per far crescere i giovani sparsi nei settori professionistici del nostro movimento.

Dopo la sosta Nazionale l’Italia potrebbe perdere anche l’ottavo posto nel ranking rischiando anche di classificarsi al di là della top 10. Il Marocco sarebbe sul punto di risalire velocemente anche dopo gli ottimi risultati conseguiti al Mondiale in Qatar e per quanto di buono abbia fatto vedere ultimamente con la vittoria in amichevole contro il Brasile. Punti persi dalla Nazionale italiana dopo la sconfitta contro l’Inghilterra, sfida valida per le qualificazioni ad Euro2024. Inoltre, Portogallo e Spagna sarebbero ad un passo dal sorpasso agli azzurri dopo le vittorie nelle ultime uscite. L’Italia ora rischia davvero di perdere tutto dopo l’Europeo vinto: non c’è stato un cambio generazionale con una grave mancanza di talenti soprattutto in difesa e in attacco. Così è arrivata la scelta di Mancini di optare per la convocazione di Retegui: in futuro potrebbero arrivare anche altri profili per cercare di puntellare la rosa azzurra. La lista oriundi in mano al CT è piuttosto lunga.