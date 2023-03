Tutto deciso: è Nzola il colpo per l’attacco

La stagione di Mbala Nzola non è di certo passata inosservata: possibile addio allo Spezia a fine stagione

12 gol in Serie A sono un ottimo biglietto da visita per il centravanti angolano dello Spezia che nella prossima giornata di campionato sarà squalificato. Nelle ultime ore non sono arrivate buone notizie per Leonardo Semplici con Nzola che è tornato prima del previsto in Italia per infortunio.

Aria di cambiamenti per Mbala Nzola che potrebbe lasciare la Liguria ma restare in Serie A con diversi estimatori e, con un allenatore in particolare che lo segue da diverso tempo e ha provato a strapparlo allo Spezia la scorsa stagione. Prossime settimane, salvezza e sarà tempo di calciomercato con il centravanti angolano pronto per un ulteriore salto nella sua carriera.

Calciomercato, nuova avventura in Serie A per Nzola

Quanta concorrenza per Nzola, autentico protagonista di questa stagione con la casacca dello Spezia indosso: una nuova esperienza in Serie A l’attende con il Torino di Ivan Juric che da diverso tempo lo ha messo nel mirino. Servirà l’offerta giusta per strapparlo agli aquilotti i quali non vorrebbero privarsi del loro bomber.

Non solo Torino, perchè anche la Roma monitora da vicino il centravanti dello Spezia il quale sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in Europa la prossima stagione. Il piano di tornare in Inghilterra di Abraham e il rinnovo di Belotti sono due dei rebus che i giallorossi dovranno risolvere per le prossime settimane. Appunto per questo, l’ultimo nome, in ordine di tempo, per rinforzare l’attacco della Roma è quello di Mbala Nzola.

Ampia concorrenza per il numero 18 dello Spezia: la volontà è chiara, crescere, migliorarsi e puntare ad un grande club che gli possa dare spazio. Passare da titolare a panchinaro non è nelle idea di Nzola che vuole essere sicuro di trovare un progetto che possa esaltare le sue qualità.

Il Torino di Juric, in modo particolare, potrebbe esaltare al meglio le potenzialità e la fisicità di Nzola desideroso di ripetere l’attuale stagione importante con la casacca dello Spezia: con Gotti prima e, soprattutto con Semplici, la fase realizzativa è sicuramente migliorata e ha portato diversi punti alla formazione bianconera, che spera di centrare un’altra salvezza il prima possibile. Nelle prossime settimane si conoscerà il futuro di Nzola, primo nome sul taccuino del direttore sportivo del Torino, Vagnati, per volontà del tecnico Juric.