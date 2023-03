Ancelotti, ora o mai più: due big in “missione” per convincerlo

Carlo Ancelotti è concentratissimo sugli obiettivi stagionali di un Real Madrid che ha fallito in patria, ma che potrebbe ancora lottare per la Champions League. Poi spazio al futuro, con il forte richiamo di una nazionale

Il Real Madrid sta vivendo un’annata molto particolare dopo aver vinto sia la Liga che la Champions League nel corso della passata stagione. Servirà invece un cambio di passo questa volta, per riuscire a chiudere l’annata in maniera non troppo deludente. In campionato infatti il treno sembra già passato, con il Barcellona arrivato a ben 12 punti di vantaggio in classifica, che allo stato attuale rappresentano un distacco rassicurante per i blaugrana e molto complesso da colmare per Benzema e soci.

Ancelotti dovrà ritrovare il bandolo della matassa e preparare al meglio la fase più calda e decisiva dell’annata attuale, che andrà portata a termine prossimamente quando sarà il momento di assegnare trofei. Non potrà bastare il Mondiale per Club all’allenatore italiano per preservare la propria posizione, che sembra sempre più in bilico col passare delle settimane. Il flop in Liga dovrebbe indirizzare Ancelotti verso un addio al Real a fine stagione, con lo stesso Florentino Perez già da tempo a caccia di possibili successori in panchina. L’ultimo obiettivo forte perseguibile resta la Champions League, terreno di caccia preferito per i ‘blancos’ che si ritroveranno di fronte il Chelsea ai quarti di finale. Al netto di tutto però il rapporto del tecnico italiano con il Madrid sembra agli sgoccioli, anche perchè all’orizzonte ci sarebbe un altro tipo di opzione.

Calciomercato, dal Real Madrid al Brasile: il futuro incerto di Ancelotti

I rumors su un possibile divorzio tra Ancelotti e il Real Madrid a fine stagione si inseguono, esattamente come quelli che vorrebbero il tecnico italiano sedere su un’altra panchina prestigiosa, ma di una nazionale anziché di un club. Si tratta del Brasile, che vive una fase di transizione dopo l’ennesimo fallimento rimediato all’ultimo Mondiale.

La Seleçao ha bisogno di un uomo di grande esperienza in grado di amalgamare, e plasmare al meglio i campionissimi verdeoro, che hanno perso la propria rotta anche nell’ultimo campionato del Mondo. All’interno della rosa brasiliana non mancano anche calciatori che ben conoscono e caldeggiano Ancelotti come Vinicius, Rodrygo, Casemiro e Militao. Eppure, secondo quanto sottolineato da ‘The Athletic’ due ex nazionali come Kakà e Ronaldo sarebbero in missione per provare a strappare il ‘si’ del tecnico. Il duo starebbe provando a trattare con lo stesso Ancelotti per arrivare a dama, e portare alla Nazionale un ct di enorme esperienza internazionale. Il futuro dell’italiano è però ancora in bilico e legato ai risultati col Real.