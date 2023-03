Blitz deciso per Frattesi: concorrenza battuta

Davide Frattesi, alla fine di questa stagione, potrebbe cambiare casacca lasciando quella del Sassuolo. C’è una big che sta giocando d’anticipo per assicurarsi le sue prestazioni

Anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori della squadra neroverde. Davide Frattesi sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto. Con il tecnico Alessio Dionisi è notevolmente migliorato sotto ogni punto di vista. Una ottima posizione del campo, inserimento negli spazi ed anche la soddisfazione di andare a segno. Basti pensare che, fino a questo momento della stagione, ha trovato la via della rete già sei volte.

Non è affatto un mistero che il suo nome è stato inserito nella lista dei calciatori da prendere da parte delle big italiane. A dire il vero anche qualche club estero ha pensato a lui, ma il suo futuro dovrebbe essere ancora in Italia. Tanto è vero che un top club sta cercando di giocare d’anticipo nei suoi confronti. Il Sassuolo lo valuta ad un prezzo molto importante. D’altronde lo fa con tutti i suoi gioielli che ha in casa: si parla di una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro.

Sassuolo, la Juve gioca d’anticipo

Anche il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, lo sta tenendo in considerazione. Basti pensare che, dallo scorso anno, ha rappresentato i coloro azzurri in quattro occasioni. L’allenatore jesino punta molto forte su di lui. Così come il top club che, come riportato in precedenza, vuole anticipare gli altri. Non è un mistero che Roma e Milan, in più di una occasione, abbiano chiesto informazioni sul suo conto. Trovando, però, un secco “no” da parte dell’Ad Carnevali che non voleva cedere uno dei suoi pupilli.

La prossima sessione di calciomercato, però, potrebbe essere quella decisiva per il suo futuro. Tanto è vero che la Juventus è pronta ad anticipare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del nativo di Roma. Mister Massimiliano Allegri, ogni volta che lo ha incontrato, è sempre rimasto impressionato. Tanto è vero che gli ha provocato anche più di un problema in campo. Adesso lo vorrebbe come rinforzo ideale per il suo centrocampo. Magari proprio al posto del partente Adrien Rabiot (destinazione Premier League?). Un nome che non dispiacerebbe affatto all’ambiente bianconero.