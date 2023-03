Roma, il jolly è in casa: Friedkin pronto al colpaccio

Dopo il trionfo della Conference League, la Roma vuole continuare il percorso di crescita: i Fredkin vicini ad un nuovo colpo, ecco quale

Con l’arrivo di Josè Mourinho alla guida dei giallorossi, sono arrivate numerose soddisfazioni in casa Roma. Il progetto dei Fredkin, iniziato da qualche stagione, ha bisogno di una sterzata decisiva per puntare a nuovi colpi in Serie A e in campo europeo. L’obiettivo resta la qualificazione alla prossima Champions per tornare a sentire risuonare l’inno celebre allo Stadio Olimpico. Dopo il trionfo con la Conference League nella scorsa stagione, la compagine giallorossa si sta preparando per arrivare fino in fondo all’Europa League.

Una voglia di intraprendere la strada dei più grandi club europei: la Roma non vuole fermarsi proprio ora compiendo l’ultimo salto di qualità per andare a competere con i top club d’Europa. L’entusiasmo in casa giallorossa non è mai mancato con Josè Mourinho, che è stato capace di far tornare il sereno tra la gente. Lo Stadio Olimpico è sempre stato pieno facendo registrare sempre sold-out per tutte le sfide casalinghe di Pellegrini e compagni. Anche nella prossima gara di Serie A contro la Sampdoria, i biglietti sono terminati immediatamente con l’entusiasmo a mille messo in atto dai tifosi giallorossi. Dal sito ufficiale del club capitolino potrebbero esserci novità: gli stessi sostenitori con l’abbonamento Premium potrebbero mettere nuovemente in vendita il loro tagliando.

Roma, ancora un successo decisivo: i Friedkin esultano

La stagione si sta avviando alla conclusione. Per le prossime sfide di aprile di Serie A e per quella di ritorno dei quarti di Europa League contro il Feyenoord, i Friedkin non vedono l’ora di registrare ancora il tutto esaurito all’Olimpico di Roma.

Per la partita contro la compagine olandese, saranno presenti circa 60mila spettatori per cercare di spingere la squadra a raggiungere la semifinale europea. Al momento restano disponibili pochissimi tagliandi con numeri da da urlo che sono stati registrati nell’ultimo anno. Il successo è stato incredibile anche grazie alla politica dei prezzi decisa dai Friedkin: lo stadio Olimpico ha risposto alla grande ad ogni avvenimento casalingo riportando grande entusiasmo sugli spalti. Merito va dato anche alla gestione ottimale dell’allenatore portoghese, Josè Mourinho, che ha sempre dimostrato di stare dalla parte dei tifosi senza tradirli mai. La Roma vuole così mettere a segno un altro colpaccio decisivo per terminare in bellezza la stagione.