Skriniar bis: il PSG porta via un altro big dalla Serie A

Oltre a Milan Skriniar, il ricco Paris Saint Germain potrebbe inserire in rosa un altro importante giocatore a parametro zero dalla Serie A

La situazione legata al futuro di Milan Skriniar è stata uno dei principali argomenti di discussione durante l’ultima sessione invernale di calciomercato. Lo slovacco, ora alle prese con un infortunio non da poco, presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e il suo destino appare già segnato. L’Inter ha provato ad avanzare un’offerta convincente per il rinnovo dell’accordo scritto, ma alla fine l’ex Sampdoria si è lasciato conquistare dalle avances del ricco Paris Saint Germain.

I parigini hanno corteggiato il classe ’95 per diversi mesi e alla fine sono riusciti ad avere la meglio. A partire dal 1 luglio, a meno di sorprese a questo punto davvero clamorose, Skriniar approderà all’ombra della Tour Eiffel e proseguirà lì la propria carriera, cercando di aiutare il club francese a portarsi a casa quella Champions tanto desiderata che sembra quasi maledetta. Il calciatore, inoltre, andrà a percepire un lauto ingaggio intorno ai 10 milioni netti a stagione, cifre con cui la ‘Beneamata’ oggi non può assolutamente competere. Per un campionato di secondo piano come la Serie A, quella di Skriniar sarà senza dubbio una perdita molto significativa, ma potrebbe non essere l’unica di tale portata, per giunta a parametro zero.

Qui entra in gioco un certo Rafael Leao. La data che sancisce ufficialmente la conclusione del rapporto tra l’attaccante portoghese e il Milan è fissata il 30 giugno 2024. Questo almeno sulla carta ovviamente, perché non è affatto da escludere che le parti si separino già durante la prossima finestra estiva dei trasferimenti. D’altronde, un profilo come quello dell’esterno lusitano genera non poco interesse in giro per l’Europa. Diversi top club continuano ad osservarlo, anche perché il prolungamento sembra tutt’altro che scontato. Allo stesso tempo, però, bisogna tenere in considerazione uno scenario che, chiaramente, il ‘Diavolo’ farà di tutto per evitare.

Calciomercato Milan, Leao come Skriniar: il PSG pensa al colpaccio a parametro zero

Ossia la permenanenza dell’ex Lille al Milan fino a scadenza di contratto, senza rinnovo. Proprio la compagine targata Nasser Al-Khelaifi starebbe ragionando in quest’ottica. I parigini, infatti, potrebbero convincere Leao a mettere in atto la manovra in questione, proponendogli un ingaggio da capogiro e ben distante dall’offerta della società rossonera (che si aggira intorno ai 6-7 milioni netti all’anno).

Si registra parecchia preoccupazione nell’ambiente, dato che i rossoneri hanno già perso a zero pedine del calibro di Hakan Calhanoglu e Franck Kessie. Come se non bastasse, Leao all’interno del terreno di gioco continua a dare un’impressione negativa da un po’ di tempo a questa parte. Tant’è che il gioiello di Almada è a secco di gol col Milan: l’ultima marcatura è stata realizzata più di due mesi fa, il 14 gennaio contro il Lecce. E il PSG è in agguato.