Abraham, occhio alle inglesi: le sirene della Premier fanno tremare la Roma

La Roma dovrà fare i conti con il pressing di alcuni club inglesi in estate. Tre in particolare hanno messo nel mirino il suo attaccante

Tammy Abraham non sta conducendo una stagione al massimo dei suoi livelli. Parlano i numeri per lui: in 38 presenze complessive, tra campionante e coppe, l’attaccante inglese ha segnato soltanto 7 reti. Sono 6 invece gli assist. Per un centravanti del suo calibro ci si aspettava sicuramente qualcosa in più, almeno nella prima parte di stagione. Tammy ha ancora il tempo per riscattarsi nel rush finale di campionato, ma qualcosa dice che la sua presenza nella Capitale non lo stia più soddisfacendo.

Colpa di José Mourinho? Sono una serie di fattori che probabilmente lo stanno disturbando. La cosa certa è che rispetto alla scorsa stagione Abraham ha perso colpi importanti. O sarà stato l’arrivo di Paulo Dybala che gli ha tolto un pò di scena a condizionarlo? Le incognite non mancano, e la differenza nei numeri rispetto alla stagione del suo arrivo è evidente. L’anno scorso ha infatti segnato una grossa cifra di gol: 17 in campionato, uno in Coppa Italia, e ben 9 in Conference League, trofeo tra l’altro vinto proprio dalla Roma. Il suo contributo è stato dunque fondamentale.

Tammy Abraham, come confermano le più accreditate fonti italiane, viene oggi definito come una delle delusioni più grandi della Serie A in corso, insieme ad altri nomi dal calibro di Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere e Dusan Vlahovic. Tale insoddisfazione potrebbe portarlo lontano dalla Capitale in estate. Ne da conferma Il Tempo. Le pretendenti non mancano.

Roma, le inglesi bussano per Abraham

Ricordiamo che la Roma ha acquistato Abraham dal Chelsea per la cifra di 40 milioni di euro più bonus, il secondo acquisto più caro dei giallorossi dopo Patrick Shick. Il primo anno, come accennato, l’attaccante inglese ha rispettato le alte aspettative, ma nella stagione in corso sta deludendo parecchio. Su di lui vige una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, un fattore che Tiago Pinto ha fortemente voluto e ottenuto nella stipula del contratto. In estate, con l’evidente insoddisfazione, la Roma potrebbe dunque incassare un’ottima cifra dalla cessione di Abraham.

Le intenzioni potrebbero non mancare, come anche le squadre interessate. Come riporta infatti il Tempo, ben tre club di Premier League hanno messo nel mirino l’attaccante inglese classe 1997. Il Chelsea, in primis, è tornato sulle tracce del ragazzo, un grandissimo ritorno di fiamma. Sappiamo bene che Tammy è cresciuto interamente nelle giovanili dei blues, ed è quindi fortemente legato a Londra e ai colori del Chelsea.

C’è poi il Manchester United, che alla ricerca di un centravanti giovane e mobile, e che dia profondità, ha rintracciato in Abraham un ottimo candidato. Come riporta la medesima fonte, non è un caso che i Red Devils nel corso di questa stagione abbiano spesso mandato un osservato a visionarlo. Ma non è finita qui. C’è un terzo club inglese sulle tracce dell’ex Chelsea, un altro clamoroso ritorno di fiamma.

Abraham, c’è anche l’Aston Villa: ricordi quella stagione?

Il Tempo riporta di un forte interesse dell‘Aston Villa per Abraham. Un club nel quale l’attaccante ha già militato. Nell’estate del 2018, infatti, il Chelsea mandava in prestito un giovanissimo Abraham in prestito ai Villans. Quella fu la stagione della sua consacrazione. E’ infatti diventato il primo giocatore dell’Aston a segnare 25 gol in una singola stagione dal 1977. Un traguardo eccezionale, e che ovviamente portò il Chelsea a richiamarlo a fine stagione.

Oggi i Villans occupano l’undicesimo posto della classifica di Premier League, lontani dunque dalla Zona Europa. Nonostante sia una società con una vista lungimirante sui giovani, non soddisferebbe probabilmente i desideri di Abraham, che dopo due stagioni ad ottimi livelli non accetterebbe di uscire dal palcoscenico europeo. Se dirà addio alla Roma, sarà per un club con ambizioni ben più alte.