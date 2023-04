Ha detto no alla Juventus e adesso si è pentito: clamoroso

Il giovane wonderkid inglese, lontano dai terreni di gioco per un anno intero, sarebbe stato avvicinato da due club in passato fra cui anche la Juventus prima che decidesse di restare in Premier League

La Juventus è stato uno dei primissimi club italiani ad adeguarsi al cambiamento che il mondo del calcio, come tanti altri sport, ha accolto negli ultimi anni. Un processo di evoluzione inevitabile ed inesorabile che se colto per tempo, ha permesso a molte grandi realtà europee di trovarsi spesso avvantaggiate rispetto alle rivali rimaste ‘indietro’. Ebbene una delle strategie maggiormente adoperate dagli addetti ai lavori del settore è ancora oggi quella dello sfruttamento dei rispettivi settori giovanili.

Caso ha voluto che gli osservatori bianconeri abbiano strappato ai club di Premier League volti talentosi come Stephy Mavdidi e Samuel Iling-Junior. Senza però mai riuscire a mettere le mani su un altro supertalento scuola Manchester United che – ai tempi d’oro d’inizio carriera professionistica – aveva poi scelto di restare tra le file dei ‘Red Devils’. È il curioso retroscena di Mason Greenwood, centravanti classe 2001, sospinto per lo più dalla sua famiglia a restare lì dov’era cresciuto. Al calciatore, inoltre, era stata offerta anche una seconda alternativa persino dai rivali eterni del City di Pep Guardiola. Qualora avesse compiuto quella scelta, probabilmente, oggi starebbe ancora calcando terreni di gioco importanti. Ma questo, ormai, non sta accadendo da più di un anno solare.

Calciomercato, Greenwood di nuovo in corsa: scenario tutto da scrivere

Greenwood è infatti stato accusato di violenza sessuale lo scorso anno e poi incarcerato, raccogliendo indignazione anche tra i ranghi del Manchester United legato a lui dal contratto in essere che tutt’oggi perdura. Il calciatore è stato soltanto di recente assolto dalle accuse e dunque, in un mare di polemiche, dovrebbe fare presto ritorno in campo.

Non è ancora ben chiara la posizione del suo club in merito al suo futuro. Prima di poter fare il suo (secondo) esordio, dovrà quantomeno rimettersi in pari con uno stato di forma per nulla ottimale. “Lo United prede atto del verdetto del Crown Prosecution Service secondo il quale le accuse nei confronti di Mason Greenwood sono state ritirate. Il club adesso si riserva facoltà di decidere i prossimi passi sul suo futuro. Non verranno rilasciati ulteriori commenti in materia fino a nuova comunicazione“, si legge nell’ultima nota ufficiale diramata dal club.