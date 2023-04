Il bikini è solo un filo: Cristina Buccino esagera

Cristina Buccino in una serie di scatti davvero micidiali, la super modella calabrese in bikini mette in mostra una forma invidiabile

Di fronte la fascino super seducente di Cristina Buccino, è davvero facile perdere le parole, e tutti i suoi ammiratori di lunga data questo lo sanno molto bene. La splendida modella ed ex showgirl regala spettacolo con la sua bellezza da capogiro e non si smentisce davvero mai.

Sui social, parliamo di una celebrità assoluta, oltre che di una modella che si è ritagliata grande fama non soltanto all’interno dei nostri confini ma anche su scala internazionale. Il risultato è sempre e comunque da applausi.

Cristina Buccino, la modella è un capolavoro totale: i fan in delirio a ogni suo post

Calabrese, 37 anni, Cristina è una delle bellezze italiane più ammirate in tutto il mondo. E su Instagram si appresta a vagliare la impressionante soglia dei tre milioni di followers.

Un traguardo notevole e pienamente meritato, viste la classe e la sensualità che sa esprimere davvero in ogni circostanza. Emozioni sempre nuove, di fronte alle immagini condivise con i suoi fan, visioni che tolgono il respiro. Come avveniva del resto anni fa, quando Cristina era un volto noto del piccolo schermo.

Per anni, la Buccino è stata una presenza graditissima in tv, come ad esempio quando è stata valletta de L’Eredità o quando ha partecipato ai reality show Pechino Express e l’Isola dei Famosi, mettendo in mostra tutto il suo charme irresistibile. Da qualche tempo, però, Cristina ha deciso di lasciare le scene e restare sotto i riflettori soltanto per la sua attività di modella e influencer. Che va a gonfie vele e ci offre prospettive davvero da infarto.

Cristina Buccino, che fisico in costume per la Kardashian italiana: lato A davvero incontenibile

Ci avviamo verso una nuova estate in cui tra le protagoniste assolute ci sarà una Cristina più in forma che mai. E una anticipazione piuttosto succulenta arriva dagli ultimi scatti in bikini, che mettono seriamente a rischio le coronarie degli ammiratori.

Il fisico statuario di Cristina che si rilassa in alcune vasche idromassaggio risalta in maniera sontuosa. Silhouette meravigliosa e indescrivibile, con il dettaglio che più di tutti attira l’attenzione, la parte superiore del costume che contiene a fatica un lato A pazzesco. Una scollatura quasi ipnotica che viene salutata dai soliti like, immancabili, e da parecchi commenti sopra le righe.