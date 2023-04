Ma quale Milan: l’ex vuole solo la Juve

Il Milan si è mosso in anticipo per tentare il colpaccio e portare a casa una vecchia conoscenza del campionato di Serie A. Niente da fare per Pioli: c’è solo la Juve nei suoi pensieri

Il Milan, insieme alla Juve, è probabilmente una delle squadre che dovrà fare interventi importanti quando a luglio aprirà la finestra estiva di mercato. I problemi in attacco non sono pochi e spesso Stefano Pioli si è ritrovato a dover ridisegnare i suoi schemi in funzione delle assenza maturate in questa stagione.

Giroud e Ibra sono nomi di tutto rispetto ma ormai, bisogna riconoscerlo, hanno un’età piuttosto elevata (calcisticamente parlando). I rossoneri si sono avvicinati a un ex del campionato italiano, ma Massimiliano Allegri è intervenuto a rovinare i piani di Stefano Pioli. Si prospetta un clamoroso ritorno alla Cortinassa.

Milan snobbato, Morata vuole solo la Juventus

Ebbene sì, il Milan aveva tentato un approccio per portare Alvaro Morata a Milano nella prossima estate, ma le fonti spagnole hanno tutt’altro che belle notizie per la compagine di Milanello. Secondo todofichajes.com infatti, l’attaccante dell’Atletico Madrid vuole tornare alla Juventus, complice anche la volontà della sua famiglia di risiedere in Italia. Indubbiamente un profilo non più giovanissimo, quello di Morata, ma decisamente adatto a qualsiasi attacco in Serie A. Difficile trovare un allenatore che non gradirebbe il numero 19 dei colchoneros tra le proprie fila, come infatti dimostrano i tanti sondaggi avanzati sulla scrivania dell’Atletico Madrid.

Nato a Madrid e con 531 gol alle spalle, Morata si troverebbe a tornare alla Juventus per la terza volta. Ora però l’Atletico non potrà chiedere cifre astronomiche, poiché il contratto dell’attaccante scadrà nel giugno del 2024 e i biancorossi non potranno andare oltre i 15 milioni di richiesta. Durante l’ultima avventura in bianconero, fu proprio la richiesta eccessiva per il cartellino a frenare la Juventus per un eventuale riscatto di Morata. Stavolta però le due parti potrebbero sposarsi definitivamente.

In questa stagione Alvaro Morata è finora il miglior marcatore dell’Atletico Madrid, con 12 gol segnati tra tutte le competizioni. Ovviamente dalla Spagna vorrebbero incassare una cifra più cospicua, ma a fare la differenza sarà la volontà del ragazzo. Lo spagnolo non vuole saperne di rinnovare con l’Atletico e la volontà della sua famiglia pare essere la priorità. Vogliono l’Italia e soprattutto Morata vuole la Juventus. Massimiliano Allegri, con ogni probabilità, potrà contare sul ragazzo che nella stagione 2015/2016 contribuì fortemente alla conquista del 5° scudetto consecutivo e della Coppa Italia.