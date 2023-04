Real Madrid, salta tutto: cifre da capogiro per la firma

Il Real Madrid stava già pregustando l’idea di poterlo avere per la prossima stagione. Spendendo anche una cifra importante pur di ingaggiarlo e metterlo a disposizione del tecnico Ancelotti

A quanto pare però (a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto), pare che questa trattativa dovrà saltare per un altro motivo abbastanza importante. Sembrava tutto fatto per il possibile passaggio del calciatore in uno dei club più conosciuti e vincenti al mondo. Il presidente dei ‘Blancos’, Florentino Perez, è rimasto con l’amaro in bocca. Così come il resto della dirigenza e il proprio allenatore che già stava sognando di poterlo guidare tra qualche mese.

Ed invece non accadrà nulla del genere visto che è saltato tutto. Sembrava tutto fatto per il suo possibile passaggio. Ed invece non se ne farà assolutamente nulla. Le notizie che arrivano direttamente dal Paese sono molto forti. Solamente al termine della stagione sportiva se ne potrà sapere qualcosa in più. Fonti sportive locali, però, sono fermamente convinte che andrà a finire in questo modo.

Real Madrid, salta il passaggio del big

Il calciatore in questione è uno che, tra qualche anno, farà parlare molto di se. Anzi, a dire il vero, pare che abbia anticipato un po’ i tempi visto che si sta affermando come uno dei migliori talenti. Tanto è vero che, nonostante la sua giovane età (classe 2003), è un pilastro della Nazionale e del proprio club. I suoi allenatori davvero non riescono a fare a meno di contare su di lui. Ed i risultati che arrivano sono a dir poco eccezionali. Le sue giocate fanno completamente ammattire le difese avversarie che non riescono quasi mai a prenderlo.

Da come avete ben potuto intuire dall’immagine stiamo parlando di Jude Bellingham. Una delle certezze del Borussia Dortmund e, soprattutto, della nazionale inglese. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild’ pare che la società di appartenenza voglia rinnovargli il contratto e respingere, una volta e per tutte, le richieste di mercato che arrivano da altri club. Tra questi proprio il Real Madrid disposto a fare follie pur di averlo.

A quanto pare la dirigenza tedesca sta pensando di aumentargli l’ingaggio. Non di una percentuale piccola, ma enorme. Anzi, fin troppo. Stiamo parlando del 150% in più rispetto a quello che percepisce attualmente il centrocampista. Cifre folli pur di farlo rimanere in Germania e nei gialloneri dove è un vero e proprio idolo della tifoseria.