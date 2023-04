Uno degli allenatori più amati torna in panchina: è vicino a una grande Nazionale

Le Nazionali si rifanno il look dopo la delusione al Mondiale in Qatar. Sembra tutto fatto per il ritorno in panchina: manca soltanto l’annuncio ufficiale

Dal Brasile alla Spagna passando per Portogallo e Belgio: tante Nazionale blasonate hanno cambiato selezionatore per tornare a splendere come un tempo. Tante delusioni negli ultimi tempi, soprattutto dopo i risultati collezionati all’ultimo Mondiale disputato in Qatar.

Anche l’Uruguay starebbe così pensando ad un suggestivo ritorno in panchina con uno tra gli allenatori più amati di sempre. L’ex Ct Diego Alonso si è subito dimesso dopo un anno dall’inizio della sua avventura: nelle ultime amichevoli è stato sostituito da un Ct ad interim, Marcelo Broli, che ha collezionato un 1-1 contro il Giappone e una vittoria per 2-1 superando la Corea del Sud. Nelle prossime ore potrebbe così arrivare un annuncio ufficiale con la nomina del nuovo selezionatore tanto atteso.

Uruguay, colpo a sorpresa: Bielsa ad un passo

Come rivelato dall’emittente televisiva argentina, TyC Sports, ‘El Loco’ Marcelo Bielsa sarebbe ad un passo dal diventare il nuovo Ct della Celeste. Un profilo da urlo per tornare a diventare una Nazionale di valore assoluto: un processo in divenire per poi essere nuovamente nell’elite del calcio mondiale.

L’allenatore argentino potrebbe così guidare i rivali di sempre, separati soltanto dal Rio della Plata. Sembra ormai tutto fatto per il suo ritorno: ad ora mancherebbe soltanto l’annuncio ufficiale. L’Uruguay vuole tornare a splendere dopo aver vinto le due Coppe del mondo nel 1930 e 1950 e per essere diventati 15 volte campioni del Sudamerica. Bielsa è stato accostato ultimamente alla Nazionale messicana e all’Everton, ma il suo futuro ora si chiamerà Uruguay. Sarà un altro argentino a guidare la Celeste dopo l’ultima volta avvenuta con Daniel Passarella ben 21 anni fa. Lo stesso Ct argentino ha guidato l’Albiceleste dal 1999 al 2004 per poi essere protagonista in Cile dal 2007 al 2011: ora per lui si prospetta un’altra avventura in panchina come selezionatore.

L’esperienza al Leeds United non è finita nel migliore dei modi con l’esonero nel febbraio 2022, ma Bielsa è sempre ammirato in ogni latitudine per la sua filosofia di gioco. I suoi atteggiamenti sopra le righe e il suo modo di approcciare con il calcio: qualità fuori dal comune per cercare di infondere nei suoi giocatori il suo immenso sapere. Per tanti anni è stato un punto di riferimento: anche in Italia è stato vicino tanti anni fa all’accordo con la Lazio, ma poi tutto saltò improvvisamente con il presidente Lotito.