Mourinho tradito dall’ex: così pagano la clausola di Dybala

La Roma continua a lavorare in vista del futuro, ma attenzione alla possibile cessione di Paulo Dybala: può andar via con il pagamento della clausola

Arrivato nella scorsa estate a parametro zero dopo l’addio alla Juventus, Paulo Dybala è riuscito a dare subito il suo contributo in maglia giallorossa. La Roma vorrebbe continuare la sua storia d’amore con il campione del Mondo in Qatar con l’Argentina, ma all’interno del suo contratto è prevista una clausola rescissoria accessibile a tutti.

In estate la società capitolina cercherà così di eliminare il vincolo, ma non sarà facile. Come riportato dal portale spagnolo ‘Don Diario’, il Real Madrid potrebbe muoversi velocemente per cercare di puntellare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti con un profilo speciale come quello di Dybala, che piace da sempre all’allenatore italiano. Negli anni scorsi il club madrileno ha dimostrato di essere convincente con gli affari Alaba e Rudiger, ma al tempo stesso potrebbe così sferrare l’assalto decisivo con l’ex presidente di Mourinho, Florentino Perez, protagonista assoluto. In quelle stagioni a Madrid l’attuale allenatore della Roma ha vissuto anni importanti fino al loro addio, ma ora potrebbero tornare a discutere per l’affare della Joya.

Dybala, occhio al Real Madrid: i dettagli

Novità in vista per quanto riguarda il futuro dell’attaccante argentino, Paulo Dybala, che ha saputo rimettersi in gioco scegliendo il progetto della Roma nella scorsa estate. Il suo futuro resta incerto nella Capitale con un colpo di scena in vista della prossima stagione. Il Real Madrid continua a premere per rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti con un innesto di qualità assoluta.

Con Josè Mourinho l’attaccante argentino è tornato a dare il meglio di sè attirando nuovamente i forti interessamenti delle altre big d’Europa. Nel corso della stagione ha rimediato anche qualche infortunio di troppo, ma l’allenatore portoghese l’ha messo nelle condizioni giuste per colpire ricevendo anche la convocazione del Ct Scaloni laureandosi Campione del mondo in Qatar con l’Albiceleste. Con poco più di 10 milioni di euro, il Real Madrid potrebbe mettere a segno un colpo da paura con l’innesto di Paulo Dybala, che fino a qualche anno era considerato il ‘nuovo Messi’. Alla Juventus ha avuto un lungo periodo di flessione anche a causa di numerosi problemi nati al di là del terreno di gioco: ora è tornato a brillare in maglia giallorossa senza fermarsi sul più bello.