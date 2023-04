Sarri manda la Juve KO: tutto deciso grazie al flop

Nonostante la Lazio si trovi in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, la società sembra già portarsi avanti per i possibili colpi nel calciomercato estivo

La dirigenza biancoceleste, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase cruciale, sembra già proiettata alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Maurizio Sarri, infatti, rischia di perdere Sergej Milinkovic Savic che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024. Salvo clamorose sorprese, infatti, il serbo sembra intenzionato a non rinnovare, con Lotito in tal caso costretto a entrare nell’ordine di idee di cederlo in estate anche per non rischiare di perderlo a parametro zero fra un anno. Per non farsi trovare impreparata, la dirigenza sembra essersi già messa in movimento per cercare il sostituto ideale del ‘Sergente’, tanto che sembrerebbe averlo individuato nel nostro campionato.

La Lazio sfida Juventus e Roma: idea Frattesi

Come detto, vista la possibile partenza di Sergej Milinkovic Savic, la Lazio pare essersi messa già in movimento per cercare di trovare il sostituto ideale del serbo.

Tra i tanti profili che la dirigenza biancoceleste sta valutando, quello che più stuzzica è quello di Davide Frattesi, classe 1999 del Sassuolo. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione con i neroverdi, che lo vede a quota sei reti realizzate in 28 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Maurizio Sarri stravede per lui, tanto che lo avrebbe indicato alla dirigenza come profilo perfetto per sostituire Milinkovic-Savic. Il Sassuolo per lasciarlo partire chiede circa 30 milioni di euro, cifra alta per le casse del club capitolino. Proprio per questo, la società biancoceleste starebbe pensando di inserire nella trattativa il cartellino di Marcos Antonio, che sembra non riuscire ad esplodere sotto la guida del tecnico toscano.

Questa mossa potrebbe rivelarsi giusta, visto che i neroverdi apprezzano e non poco il brasiliano biancoceleste. Su Frattesi, però, c’è anche il forte interesse di Juventus e Roma, che vorrebbero regalarlo ai rispettivi allenatori. I giallorossi già la scorsa estate tentarono un approccio, salvo poi virare su altri profili viste le richieste esose del Sassuolo.

A spuntarla potrebbe essere proprio la Lazio che, in caso di cessione di Milinkovic-Savic, avrebbe la liquidità necessaria per portare a termine l’operazione. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Frattesi che si appresta a viverlo da grande protagonista. La Lazio sembra pronta a fare sul serio, per cercare di regalare a mister Sarri il rinforzo tanto desiderato.